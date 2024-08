- Sulla soglia di un'evoluzione, ecco la situazione difficile che Varta deve affrontare.

Varta, il gigante delle batterie, si trova in difficoltà

Di recente, il produttore di batterie Varta ha affrontato una serie di sfide: un attacco informatico alla produzione, proiezioni finanziarie mancate, retrocessione al quarto livello della borsa e obiettivi di fatturato non raggiunti. Gli osservatori hanno notato la tradizionale azienda tedesca, con sede a Ellwangen, scivolare sempre più in crisi, nonostante le batterie siano considerate prodotti del futuro.

Sembra che la lotta per la sopravvivenza sia almeno temporaneamente giunta al termine. Nel fine settimana, l'azienda ha annunciato un accordo con i creditori e gli investitori. Tuttavia, il piano di ristrutturazione include alcune pillole amare. Rimangono preoccupazioni: cosa c'è in serbo per gli Swabiani? E come si è arrivati a questo punto?

Riduzione del debito e involvement di Porsche come salvataggio

Il piano ha due componenti principali: una riduzione del debito e un'estensione del credito ridurranno i debiti da circa 500 milioni di euro a 200 milioni. Quindi, il capitale sociale di Varta AG verrà azzerato. Il risultato: gli attuali azionisti se ne andranno senza alcun risarcimento e l'azienda perderà la sua quotazione in borsa. I rappresentanti degli azionisti hanno già espresso la loro opposizione.

Oltre all'attuale azionista di maggioranza, la società di Michael Tojner, anche Porsche di Stoccarda sarà coinvolta in Varta. Entrambe contribuiranno con 30 milioni di euro ciascuna. Altri 60 milioni saranno forniti dai creditori come prestito. Se tutto procederà come previsto, il progetto garantirà il finanziamento di Varta AG almeno fino alla fine del 2027. Varta aveva richiesto la procedura di risanamento prefallimentare lo scorso luglio.

Azienda con una storia ricca

Le origini di Varta, che sta per "Distribuzione, Ricarica, Riparazione di Accumulatori Portatili", risalgono al 1887. Anche l'esploratore Fridtjof Nansen utilizzò le batterie Varta durante una spedizione polare. Oggi, Varta è ben lontana dall'azienda che iniziò come fabbrica di batterie portatili a Hagen. Il motivo: Varta ha incontrato una crisi negli anni '90, è stata smembrata e venduta in parti.

Boom attraverso le batterie per cuffie wireless

Tojner entrò in scena nel 2007. Acquistò la divisione di microbatterie e la portò in borsa dieci anni dopo. Tojner sembrava avere un occhio di falco: l'IPO fu un successo. Lo sviluppo fu principalmente guidato dalla crescente domanda di batterie ricaricabili ai ioni di litio, come quelle per cuffie wireless e orologi intelligenti.

Nel 2019, Varta ha anche riacquistato l'attività di batterie per la casa. L'azienda ha quasi quadruplicato le sue entrate in pochi anni. Milioni sono stati investiti per espandere la produzione e sono stati contratti debiti. In questo periodo, Varta ha anche iniziato lo sviluppo di celle per automobili elettriche.

Transizione dalla speranza al piano di ristrutturazione

Le crepe sono apparse nel 2022: Varta sembrava essere diventata troppo dipendente da uno dei suoi principali clienti - Apple. Quando Apple cercò un fornitore alternativo, l'attività fu sotto pressione. Il CEO di Varta all'epoca, Herbert Schein, mancò gli obiettivi di fatturato e profitto e presto si dimise.

Successivamente, la recessione economica globale e l'alta inflazione per gli elettrodomestici hanno ulteriormente colpito Varta. La domanda per le piccole batterie è diminuita. La concorrenza dall'Estremo Oriente e i problemi della catena di fornitura hanno anche gravato su Varta.

Nicchia nelle batterie per auto elettriche

Inoltre, la batteria per veicoli elettrici di Varta è rimasta un prodotto di nicchia. La batteria è destinata a veicoli ibridi e può immagazzinare solo una quantità limitata di energia. Immagazzina l'energia generata durante la guida, come durante la frenata, per alimentare un motore elettrico che supporta il motore a combustione interna.

La direzione di Varta ha continuato a sostenere che ci sono molti interessati. Tuttavia, Porsche è l'unico cliente noto. Porsche ha in programma di acquisire una quota di maggioranza nella controllata di Varta, V4Drive Battery, per ottenere urgentemente le batterie del gruppo motopropulsore ibrido per la Porsche 911 Carrera GTS.

Tojner: "Abbiamo impostato la barra troppo alta"

Problemi nelle operazioni, alti debiti e pesanti perdite - Varta è scivolata sempre più in crisi. I dipendenti sono stati messi in congedo temporaneo e in seguito sono stati tagliati centinaia di posti di lavoro. Le cose sono peggiorate con un attacco informatico in primavera che ha fermato la produzione nei siti tedeschi.

I rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti attribuiscono la crisi agli errori della direzione. Tojner, presidente del consiglio di sorveglianza di Varta, ha recentemente ammesso sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Abbiamo impostato la barra troppo alta. Abbiamo avviato vari progetti, investito pesantemente e ampliato la produzione".

Troppo denaro è stato investito senza criterio, ha affermato Tojner. Il crollo è stato il risultato di una valutazione del rischio insufficiente e di un sovraccarico organizzativo. "A posteriori, il consiglio di sorveglianza, con me alla guida, deve anche riconoscere gli errori. Avrei dovuto insistere su analisi del rischio più approfondite molto prima", ha ammesso.

Cosa c'è dopo?

Varta intende mantenere tutti i siti tedeschi. Ci sarà una leggera riduzione dei posti di lavoro amministrativi, ma la produzione cercherà nuovi lavoratori. L'impatto finale sulla forza lavoro attuale di circa 4.000 persone è ancora da determinare.

L'accordo deve essere finalizzato e presentato al tribunale fallimentare nelle prossime settimane. I corpi delle parti coinvolte devono concordare e il Bundes cartel office deve dare la sua approvazione. Ci vorranno probabilmente diversi mesi per finalizzare il concetto. Si spera che il processo sia completato entro quest'anno.

Despite the restructuring plan, the future of Varta remains uncertain. With the loss of its stock market listing and current shareholders being left without compensation, the company will heavily rely on debt reduction and financial support from Porsche and creditors to stabilize its position in the news.

Leggi anche: