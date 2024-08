- Sulla soglia del pensionamento.

Il celebre regista e artista Tim Burton (65) ha affascinato il pubblico per decenni con successi come "Edward mani di forbice", "La sposa cadavere" e "Alice in Wonderland". Il suo ultimo progetto, il sequel del 1988 dell'horror commedia "Beetlejuice", intitolato "Beetlejuice Beetlejuice", è pronto per arrivare al cinema. Tuttavia, c'è stato un momento in cui Burton non era sicuro di voler continuare il suo viaggio nel mondo del cinema.

Durante un'intervista con la rivista Variety, Burton ha guardato indietro al periodo di cinque anni tra "Dumbo" nel 2019 e "Beetlejuice Beetlejuice", la sua più lunga pausa nella produzione cinematografica. Ha attribuito questo alla pandemia di COVID-19, dicendo: "Mi sentivo come se tutto stesse cambiando e volevo solo concentrarmi sui miei sentimenti e pensieri personali".

Burton ha messo in discussione il suo futuro

Ma poi è arrivata la serie di successo di Netflix "Mercoledì", per la quale ha diretto diversi episodi, e Burton ha ritrovato la sua strada verso le attività creative. Dopo "Dumbo", ha ammesso: "Mi sono chiesto se volevo continuare a lavorare. 'Questo potrebbe essere la fine della strada', ho pensato", ha ricordato Burton con una risata. "Potevo andare in pensione, o... non sarei tornato all'animazione, quello è un capitolo chiuso", ha aggiunto. Tuttavia, il progetto gli ha dato una nuova spinta motivazionale.

A Hollywood, Burton ha spiegato che l'attenzione spesso si sposta sulla gestione dei budget e delle responsabilità, il che può mettere da parte la creatività personale. "Mi ha ricordato l'importanza di fare ciò che amo, così tutti ne beneficiano", ha dichiarato.

"Beetlejuice Beetlejuice" farà il suo debutto mondiale il 28 agosto, aprendo l'81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Arriverà nei cinema tedeschi il 12 settembre. Il film vede protagonisti la protagonista della serie "Mercoledì", Jenna Ortega (21), Winona Ryder (52) e Michael Keaton (72).

