Sulla base di sparatorie di massa, il periodo di attesa di 72 ore e altre nuove leggi sulle armi entrano in vigore nel Maine.

Maine si unisce a una dozzina di altri stati con leggi simili, che richiedono ai compratori di attendere 72 ore per completare l'acquisto e ritirare un'arma. La legge è una tra le diverse bills sul controllo delle armi adottate dopo che un riservista dell'esercito ha ucciso 18 persone e ne ha ferite 13 il 25 ottobre 2023 a Lewiston.

La nuova legge non avrebbe impedito la tragedia - l'autore del massacro aveva acquistato le sue armi legalmente mesi prima - ma il traguardo raggiunto venerdì è stato celebrato dagli attivisti per la sicurezza delle armi che credono che fornirà un periodo di raffreddamento per le persone intenzionate ad acquistare un'arma per fare del male agli altri o a se stesse.

"Queste nuove leggi salveranno senz'altro delle vite, sia qui nel Maine che in tutta la nazione", ha dichiarato Nacole Palmer, direttore esecutivo della Maine Gun Safety Coalition.

I proprietari dei negozi di armi si sono lamentati delle linee guida rilasciate solo martedì e della perdita di vendite ai visitatori fuori stato durante la stagione turistica estiva del Maine. Hanno anche detto che il periodo di attesa avrà un impatto sui mercati delle armi.

A Kittery, Dave Labbe del Kittery Trading Post ha detto che ci sarebbero state quasi zero vendite di fucili completate nel suo negozio principale a partire da venerdì, poiché i clienti soggetti al periodo di attesa dovranno tornare a ritirare le loro armi. È preoccupato che gli acquirenti non compreranno armi perché il periodo di attesa richiede loro di fare un altro viaggio in negozio.

"Immagino come si senta", ha detto.

A differenza di altri dealer del Maine, il Kittery Trading Post offre ai suoi clienti fuori stato che acquistano fucili e shotgun l'opzione di trasferire quelle vendite alla sua struttura del New Hampshire per completare un acquisto stesso giorno. Ma questo aumenta i costi aziendali e crea fastidi per i clienti. In alcuni casi, il cliente potrebbe preferire spedire l'arma a un dealer nello stato di residenza, ha detto Labbe.

Alcuni rivenditori hanno affermato che le linee guida erano tarde e confuse.

"È chiaro come la melma", ha detto Laura Whitcomb di Gun Owners of Maine. Ha notato che ci sono aree grigie, come la definizione legale dell'"accordo" che deve essere raggiunto per attivare il periodo di attesa.

I critici della legge hanno promesso di fare causa. Affermano che la legge danneggia solo i cittadini rispettosi della legge senza fare nulla per impedire ai criminali di accedere alle armi illegalmente. Affermano anche che le persone che intendono fare del male a se stesse troveranno semplicemente un altro modo per farlo se non possono acquistare un'arma sul momento.

La legge sul periodo di attesa è entrata in vigore senza la firma del governatore democratico Janet Mills. Era una delle serie di bills adottati dopo i massacri in una sala bowling e in un bar e grill a Lewiston.

Mills ha detto ai legislatori durante il suo discorso sullo stato che non fare nulla non era un'opzione dopo la tragedia.

Le leggi hanno rafforzato la legge del Maine sulla "bandiera gialla" che consente di confiscare le armi a chi si trova in una crisi psicologica, hanno reso illegale il trasferimento di armi a persone interdette e hanno richiesto controlli sui precedenti per le persone che pubblicizzano un'arma in vendita su Craigslist, Facebook Marketplace o altrove.

Il Maine è uno stato con una lunga tradizione di caccia e i bills hanno incontrato l'opposizione dei repubblicani che hanno accusato i democratici, che controllano entrambe le camere legislative, di utilizzare la tragedia per avanzare proposte, alcune delle quali erano state precedentemente defeated.

Leggi anche: