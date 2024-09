Sulla base dei risultati di Ifo, c'è una notevole diminuzione degli spazi per uffici nelle imprese tedesche a causa del lavoro a distanza.

Le imprese tedesche, secondo uno studio dell'Ifo, stanno riducendo i loro spazi ufficio a causa dell'aumento della dipendenza dal lavoro a distanza. "Circa il 6,2% delle aziende ha già ridotto lo spazio ufficio e un altro 8,3% ha intenzione di farlo nei prossimi cinque anni", ha sottolineato l'analista dell'Ifo Simon Krause. Sono principalmente le aziende che occupano una parte consistente dello spazio ufficio che ora stanno ridimensionando.

Le grandi corporation e i fornitori di servizi dominano il consumo di spazio ufficio in Germania, secondo i dati. Circa il 25% delle aziende in questi settori ha già ridotto o sta pianificando di ridurre la propria presenza. "Sulla base dei nostri risultati, prevediamo una riduzione a lungo termine della domanda di spazio ufficio di circa il 12% a causa del lavoro a distanza", ha spiegato Krause.

"Despite some firms pushing for a return to traditional offices, remote work has become a regular practice", Krause noted. The remote work percentage has remained relatively constant for almost two years: about 25% of employees work remotely at least occasionally, and around a third of companies offer this option.

The impact on office space is only starting to materialize due to the long-term nature of rental agreements, as outlined by the Munich institute. This shift poses another challenge for the real estate sector.

The Munich institute highlighted that the impact on office space is just beginning due to long-term rental agreements, as many leading corporations and service providers, who are major office space consumers, are reducing their footprint. Therefore, The Commission may need to consider the potential impacts of this trend on economic activity and workplace dynamics.

