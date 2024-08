- Sul cantiere si trovano antichi manufatti romani, tra cui lapidi e una scultura di una figura divina.

Un sito funerario e una statua parzialmente conservata dell'antica Roma sono i ritrovamenti più notevoli effettuati in un cantiere edile per un centro di ricerca a Magonza. I ministri Michael Ebling (Interni) e Clemens Hoch (Scienza) della SPD, che sovrintendono alla Direzione Generale dei Beni Culturali (GDKE) nella Renania-Palatinato, hanno condiviso con il pubblico questi e altri ritrovamenti nell'area sotterranea della Città Alta.

Centinaia di contenitori ora conservano vari reperti, tra cui monete, frammenti di vetro delle finestre e timbri, ritrovati durante gli scavi nel sito in cui la società non-profit Tron sta costruendo una struttura. Le indagini archeologiche dovrebbero concludersi per Natale.

Il cantiere, situato vicino a un ex campo legionario romano che ospitava 12.000 soldati, include un insediamento civile dove vivevano gli artigiani, come ha spiegato Ebling. both the grave marker from the early 3rd century and the sandstone statue were discovered about 50 cm beneath the surface.

Non sono state segnalate attività costruttive del Medioevo nell'area, secondo l'archeologo statale Ulrich Himmelmann della GDKE. La città romana più grande spiega l'accesso facile a questi resti antichi.

Il centro di ricerca dovrebbe costare circa €175 milioni. Tron sta costruendo un edificio per laboratori e amministrazione sul sito, a breve distanza dal Centro Medico Universitario di Magonza, a un costo totale approssimativo di €175 milioni. La data di completamento, originariamente prevista per il 2027, è attualmente ritardata di circa 2 mesi a causa di queste indagini archeologiche, ha spiegato Michael Ludolf, responsabile commerciale di Tron. Tuttavia, stanno apportando modifiche per sincronizzare la costruzione e l'archeologia.

Tron, con azionisti come lo stato della Renania-Palatinato, il Centro Medico Universitario di Magonza e l'Università Johannes Gutenberg, conduce ricerche su sostanze attive per il trattamento immunoterapico del cancro e altre malattie. Il nome dell'associazione sta per Oncologia Traslazionale, con i co-fondatori di BioNTech Ugur Sahin e Özgür Türeci che svolgono ruoli significativi.

Il marmo tombale, probabilmente risalente al 1° secolo, mostra le lettere F, P e H. Il marchio indica verso un edificio in pietra e gli scavi hanno rivelato una camera funeraria con una cantina a volta. Secondo Himmelmann, le tombe nei insediamenti sono piuttosto rare.

La statua di arenaria assomiglia a un'altra scoperta nella Nuova Città di Magonza, la statua della dea romana Salus, come ha riferito il Ministero dell'Interno. La statua appena scoperta è considerata altamente significativa per l'archeologia da Himmelmann.

Durante lo scavo sotterraneo è stato trovato un edificio con riscaldamento a pavimento, pareti di pietra e palizzate di legno di un edificio romano precedente, ha spiegato Himmelmann. La storia di quasi 500 anni di Magonza romana si trova praticamente l'una sull'altra in questa area. Poiché la costruzione di Tron dovrebbe procedere rapidamente, gli archeologi priorità

