- Suggerimento di un buon piatto a tarda notte: pizza a base di fulmine da 30 minuti con un tocco

Ogni secondo, circa 951 pizze vengono divorate in tutto il mondo. Questo piatto comfort amato da tutti ha affascinato i palati di tutte le età per secoli. Originario intorno al 1520 a Napoli, questo gioiello italiano si è trasformato in una sensazione a livello mondiale. L'arte di fare la pizza è ora riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Despite the traditional Neapolitan pizza dough's unique flavor and recipe, everyday life may not always have the luxury of hours-long rising times and precise temperature control. That's where quick pizzas save the day. Rather than waiting 24 hours, the dough preparation here only demands around 30 minutes. Although some traditional Neapolitan pizza bakers might turn up their noses at this faster recipe, the simplistic, speedy, and tasty blend is undeniably tempting.

Ricetta per una Pizza Veloce in 30 Minuti

Ingredienti per una teglia

Ingredienti per l'impasto

400g di farina 00

1/2 cucchiaino di sale

3 cucchiai di lievito in polvere

40ml di olio d'oliva

250ml di acqua calda

Ingredienti per il sugo di pomodoro veloce

1 barattolo di pomodori pelati

2 spicchi d'aglio

1 cipolla bianca

1 bustina di concentrato di pomodoro

1 cucchiaino di zucchero

Sale, pepe

Origano

Condimenti

200g di mozzarella grattugiata

I tuoi condimenti preferiti, come verdure finemente tritate, tonno, pepperoni, capperi, olive o mais

Istruzioni

Preriscalda il forno alla temperatura massima. Miscela la farina 00, il sale, il lievito in polvere, l'olio d'oliva e l'acqua calda fino ad ottenere un impasto liscio. Stendi l'impasto su una superficie infarinata. Dagli la forma di una grande pizza rettangolare o dividilo in tre parti e crea dei dischi di pizza individuali. Trasferisci l'impasto sulla teglia rivestita con carta da forno. Frulla l'aglio, la cipolla, i pomodori pelati, il concentrato di pomodoro, lo zucchero, il sale, il pepe e l'origano per creare un sugo di pomodoro veloce. Spalma il sugo sulla pizza. Cospargi la mozzarella grattugiata sulla salsa. Aggiungi quindi i tuoi condimenti preferiti. Le verdure come funghi e mais, il tonno, il pepperoni o le cipolle rosse sono scelte popolari - sentiti libero di essere creativo. Cuoci in forno preriscaldato a 250°C (calore superiore e inferiore) per circa 10-15 minuti. Servi subito.

La 'ricetta per le feste' per una pizza veloce si può trovare in questo testo, offrendo un'alternativa più rapida alla tradizionale preparazione della pizza napoletana. Con soli 30 minuti richiesti per la preparazione dell'impasto, questa ricetta è perfetta per le festività impegnate, offrendo una soluzione veloce e gustosa senza compromettere il sapore.

Durante il periodo delle festività, le famiglie possono godersi la 'ricetta per le feste' per una pizza veloce come un'aggiunta festosa alle loro celebrazioni, offrendo una soluzione semplice e gustosa per soddisfare vari palati e preferenze alimentari.

