20:15, ZDF, Cucina Ingannevole: Le Strategie Segrete dell'Industria, Reportage sul Cibo

- Suggerimenti televisivi quotidiani

Le aziende come i servizi di consegna, le mensa e i ristoranti si stanno affezionando ai prodotti alimentari preconfezionati dell'industria. Sebastian Lege svela come il settore della ristorazione sta ingannando i consumatori. Piatti come la Currywurst, i Maultaschen, il gelato e il brodo di pollo: questi beni industriali preconfezionati sono semplici e convenienti da preparare. Questo è particolarmente allettante per gli esercizi di catering in difficoltà che lottano con la scarsità di personale e i costi di approvvigionamento elevati.

20:15, ARD, L'Agenzia di Avvocati: Funambolo, Drama Legale

Isa (Sabine Postel) scopre accidentalmente Gellert (Herbert Knaup) mentre ha una relazione con il pubblico ministero Geldermann (Esther Schweins). Rimane scioccata, ma deve rimandare la conversazione perché un cliente urgente richiede il suo aiuto. Il rifugiato Mahmud Hadad (Ercan Durmaz) riconosce il suo torturatore siriano, un alto funzionario dei servizi segreti del regime di Assad che ha fatto uccidere suo fratello e sua cognata, in un mercato di prodotti ortofrutticoli di Amburgo. Isa avvisa la polizia, ma questa esita dopo aver esaminato il suo ID perché l'allegato abusatore gode dell'asilo in Germania.

20:15, 3sat, La Spia, Thriller

Galina (Katharina Nesytowa), una giovane donna russa, si fa avanti come whistleblower nella Repubblica Federale Tedesca dopo che i hacker hanno compromesso i sistemi informatici della clinica centrale di Berlino. Ha il codice per fermare ulteriori attacchi, ma il governo federale deve stringere un accordo con lei per ottenerlo. Improvvisamente, Galina ricompare dopo anni alla porta di Tom (Artjom Gilz), il suo ex ragazzo. Cerca il suo aiuto per mettersi in contatto con sua sorella Friederike (Jennifer Ulrich), che dirige la squadra di crisi nel Ministero degli Affari Esteri federale.

20:15, Tele 5, Il Predicatore delle Armi, Drama d'Azione

Sam (Gerard Butler), un criminale e violento motociclista, è appena uscito di prigione. Tuttavia, la società è andata avanti, lasciando sua moglie (Michelle Monaghan) disoccupata come spogliarellista e ora una credente nella fede. Sam si fa beffe del suo nuovo cammino, ma in seguito lo adotta anche lui, interrogandosi sullo scopo della sua vita attraverso attività criminali e abuso di droga.

20:15, ZDFneo, Una Squadra Forte: È Passato del Tempo, Crimine

Peter Kniesbeck (André M. Hennicke) diventa il bersaglio di un attacco il giorno del suo rilascio dal carcere. I proiettili colpiscono un passante innocente e il colpevole fugge indisturbato. Kniesbeck era un membro di una banda che nel 1990 aveva rapinato un trasporto di contanti e aveva ucciso un dipendente della banca. Potrebbero i suoi complici precedentemente non identificati ora cercare di farlo tacere? Poco dopo la caduta del Muro di Berlino, Otto (Florian Martens) era uno dei investigatori del caso.

Nell'industria alimentare, potrebbe essere utile per gli esercizi di catering considerare di utilizzare i consigli televisivi sui prodotti alimentari preconfezionati, come quelli esposti da Sebastian Lege nello show ZDF, per risparmiare sulle carenze di personale e sui costi di approvvigionamento. Dopo il suo traumatico incontro, Isa potrebbe aver bisogno di un po' di relax sintonizzandosi sui consigli televisivi sui programmi di cucina, potenzialmente imparando nuove ricette per piatti che non sono preconfezionati industrialmente.

Leggi anche: