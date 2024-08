- Suggerimenti televisivi per sabato:

20:15, ZDF, In Onestà: Tra Legge e Giustizia, Drama

Il corpo di una giovane donna viene rinvenuto a Saarland. Era stata strangolata e sono state trovate tracce di un tranquillante nel suo corpo. Il padre della vittima (Jörg Pose) sospetta del suo ex-innamorato, Roxy (Martina Schoene-Radunski), come principale sospettato. Gli investigatori Judith (Christina Hecke) e Freddy (Robin Sondermann) si occupano del caso. Il superiore della vittima, che aveva usato il tranquillante per il trattamento, è anche un sospettato potenziale. Il caso presenta alcune inquietanti somiglianze con un caso irrisolto in Francia, dove le indagini sono state piuttosto fiacche.

20:15, Das Erste, L'Eccitante Spedizione del Topo Regale, Programma Educativo

Lo spettacolo familiare più stravagante della Germania torna con un nuovo titolo e sfide intriganti. Le voci generate artificialmente dai cloni vocali AI potrebbero causare qualche confusione in "L'Eccitante Spedizione del Topo Regale". Kerem, un 12enne, è affascinato da queste imitazioni e si chiede come distinguere il vero dal falso. Tra gli ospiti ci sono Annette Frier, Wincent Weiss, Christoph Maria Herbst, Smudo, Felix Neureuther e Jana Ina Zarrella.

20:15, Sat.1, Aladdin, Avventura

Aladdin (Mena Massoud) è famoso per le sue abilità da borseggiatore per le strade di Agrabah. Mentre sviluppa sentimenti per la Principessa Jasmine (Naomi Scott) durante uno dei suoi furti, commette un errore cruciale e viene catturato. Successivamente, il sospettoso Gran Visir Jafar (Marwan Kenzari) gli offre la libertà, chiedendo in cambio una lampada magica.

20:15, VOX, Pacific Rim: Ribellione, Azione

I Kaiju tornano di nuovo - più forti e minacciosi che mai! Jake Pentecost (John Boyega), un ex promettente pilota di Jaeger, si è allontanato dalla professione e sta flirtando con la vita criminale. Quando i Kaiju attaccano violentemente di nuovo, è costretto a collaborare con il suo avversario Lambert (Scott Eastwood) e l'adattabile giovane hacker Amara (Cailee Spaeny).

21:45, ZDF, L'Antica: Una Giornata Tipica di Lavoro, Crimine

Lena Thoma (Maya Haddad), un esattore, viene trovata morta in circostanze poco chiare. Sembra che sia caduta dalla sua bicicletta sequestrata e abbia subito ferite fatali nel suo ufficio. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) e la sua squadra esaminano la sua vita professionale e indagano se alcuni dei suoi debitori avevano motivi per eliminar

