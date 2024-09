- Suggerimenti televisivi giornalieri

20:15, ZDF, Rito di Convivio, Scena Drammatica

Quattro gruppi di amici si riuniscono per una cena condivisa, ma è evidente che non tutti sono entusiasti del ricongiungimento. Sotto la superficie, c'è una sottile tensione inespressa. Fin dall'inizio, è chiaro che questa notte potrebbe prendere una brutta piega. Con ogni portata servita, verità scomode vengono a galla. Le amicizie sono messe alla prova, le alleanze si formano e si sciolgono altrettanto rapidamente. Questo gruppo ha qualche scheletro nell'armadio.

20:15, VOX, La Tana del Leone, Show per Imprenditori

"La Tana del Leone" celebra il suo decimo anniversario. Dieci anni fa, lo show per imprenditori ha debuttato su VOX, conquistando rapidamente uno status di culto. Da allora, gli investitori si contendono i migliori cervelli imprenditoriali con le idee più promettenti. Ogni leone è alla ricerca della sua fetta di torta! Quando una startup sigla l'accordo, i giovani imprenditori non solo ottengono i fondi necessari, ma anche preziosi consigli dagli investitori esperti.

20:15, RTL, La Caccia al Milionario, Quiz Intenso

La caccia al premio di tre milioni di euro continua. Per tre sere consecutive, i concorrenti si sfidano nello show di Günther Jauch per conquistare un posto nella puntata finale di giovedì e avere un'altra possibilità di aggiudicarsi il premio più alto della storia di "La Caccia al Milionario" - tre milioni di euro. Chi è pronto per le sfide che arrivano? Qualsiasi cosa è possibile.

20:15, Sat.1, La Catena della Moda, Documentario

In media, ogni tedesco acquista 60 nuovi capi di abbigliamento all'anno. A prescindere dalle magliette, dai pantaloni o dall'intimo, la recente ricerca commissionata da Sat.1 mostra che la qualità è altrettanto importante per il 39% dei rispondenti, oltre all'accessibilità. Ma come se la cavano H&M, Primark, C&A e altre catene di moda in base a questi criteri? E cosa c'è da dire sulla sostenibilità? Sat.1 sottopone le catene della moda a un'attenta indagine.

22:25, ZDF, Nord Atlantico, Thriller

Bruschi spostamenti delle placche tettoniche scuotono il Nord Atlantico. Numerosi piattaforme di trivellazione norvegesi devono essere evacuate. Un uomo sceglie di rimanere indietro per chiudere manualmente l'ultimo pozzo di trivellazione. Improvvisamente, l'acqua inizia a invadere la piattaforma che crolla. Non riesce a raggiungere l'elicottero di soccorso. La piattaforma affonda e un'ondata di acqua invade i tubi e i condotti di approvvigionamento.

