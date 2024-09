20:15, Das Erste, Omicidio a Vista Alta: Marie Inciampa, Serie Crime

- Suggerimenti televisivi giornalieri

Marie Gabler (Katharina Wackernagel) si sveglia madida di sudore da un incubo: Gisbert (Kai Schumann) è morto! Tuttavia, anche nella vita reale, ha le mani impegnate: sono arrivati i documenti del divorzio dal suo ex marito e Heino (Sebastian Schwarz) e Jenny (Eva Bühnen) insistono per l'addestramento obbligatorio al tiro. Quando le cose non potevano peggiorare, Gisbert vuole chiarire i loro malintesi e pretende una confessione sincera da lei. Lacerata tra i suoi sentimenti, Marie rimanda e Gisbert se ne va deluso. Di conseguenza, accade un incidente disastroso - potrebbe essere la manifestazione del suo incubo temuto? Intrappolata in un loop temporale infinito, Marie deve liberarsi per salvare Gisbert.

20:15, kabel eins, Bastille Day: Giorno del Terrore, Thriller d'Azione

Un ladro incauto (Richard Madden) si imbatte in una situazione pericolosa quando ruba la borsa di una donna solo per gettarla poi tra la folla. Pochi istanti dopo, una deflagrazione enorme ha luogo, causando molte vittime. L'agente operativo della CIA Sean Briar (Idris Elba) si assume la responsabilità di catturare l'aggressore presunto, ma presto inizia a nutrire dubbi sulla sua colpevolezza. Mentre lancia una caccia all'uomo per i veri responsabili del disastro, scopre una complessa trama di cospirazione.

20:15, ZDFneo, Squadra Fortificata: Schiacciato, Crime

Carsten Niemeyer (Mario Klischies) precipita dalla balconata dopo una visita all'appartamento, nessuno degli altri aspiranti afferma di aver assistito all'incidente. La squadra risoluta si assume l'indagine. Otto (Florian Martens) e Linett (Stefanie Stappenbeck) scoprono che Niemeyer ha concluso l'affare in fretta corrompendo l'agente immobiliare. Con la vendetta che si profila come un possibile movente, gli investigatori si concentrano sul principale sospetto. Presto, un educatore di asilo addetto alla distribuzione dei posti limitati viene ucciso.

20:15, Tele5, La Valuta Più Preziosa della Paura: Criptovalute, Thriller

Marty (Beau Knapp) viene confinato in un'area urbana dopo aver mandato a monte un affare redditizio a Wall Street a causa del suo zelo eccessivo. Mentre la sua famiglia lavora nella fattoria di famiglia, gli viene assegnato il compito di esaminare le transazioni della banca locale. Man mano che ogni filo che disfa rivela una ragnatela di inganni, Marty viene risucchiato in un turbine di criptovalute, criminalità organizzata e intrecci familiari, trasformandosi da investigatore in un fuggiasco ricercato.

20:15, RTL, Chi Vuole Essere Milionario? La Settimana dei $3 Milioni, Game Show

La sfida dei $3 milioni continua. Per tre sere consecutive, i concorrenti si sfidano tra loro con Günther Jauch nel tentativo di conquistare un posto nella finale del giovedì, cercando ancora una volta di aggiudicarsi il premio più alto del programma - $3 milioni. Quale concorrente coglierà questa opportunità d'oro? Qualsiasi cosa potrebbe accadere.

