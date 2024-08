20:15 CET, ZDF, Wilsberg: Tutte Bugie, Crimine

- Suggerimenti per sabato

Al mercato, Ekki (Oliver Korittke) viene aggredito da un evasore fiscale. Il testimone Paul Schlachter (Wolfgang Maria Bauer) si ferisce leggermente nel tentativo di aiutare Ekki. Wilsberg (Leonard Lansink) porta Schlachter da Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh), che chiede a Wilsberg di aiutarla. Un ex-paziente di nome Oliver Busch sta diffondendo bugie su di lei online. Wilsberg promette di indagare. Tuttavia, quando entra nell'appartamento dell'investigativo giornalista e ex tossicodipendente Oliver Busch, lo trova morto.

20:15 CET, Sat.1, Canta, Commedia Trick Digital

Il teatro di Buster Moon è sull'orlo del fallimento. Per salvare il teatro musicale, il piccolo koala organizza un concorso di canto. Affare fatto: Presto, centinaia di animali sono alla sua porta per partecipare allo spettacolo. Ma Buster non sa che la sua eccentriche segretaria ha stampato 100.000 dollari invece di 1.000 sui volantini come premio. Un turbinio di canzoni orecchiabili e molte emozioni ha inizio.

20:15 CET, ProSieben, Die Quatsch Comedy Show - Best of, Show Comica

Il Quatsch è tornato su ProSieben! Con stand-up e tanto spettacolo. Aspettatevi azioni divertenti, parodie, performance musicali e ovviamente i migliori comici di stand-up della Germania. Ogni settimana, nuovo grande Quatsch. Palco libero per "Die Quatsch Comedy Show" con la coppia di conduttori Tahnee e Khalid Bounouar, che affrontano sfide divertenti e fanno ridere il pubblico.

20:15 CET, ONE, La Noce Dura: L'Affare D'Armi, Crimine

Uno sparo sveglia Koops (Aljoscha Stadelmann) dopo una notte di bevute sulla postazione di caccia. Il sceriffo di paese ancora ubriaco trova il boss dei bikers Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) nel bel mezzo del bosco mentre cerca il suo amico bevitore, il boscaiolo Heiko (Sebastian Weiss), e trova questo molto sospetto. Koops non sa che Blome è responsabile della morte di Heiko e sta inseguendo un membro della banda in fuga (Aurel Manthei), ma decide di tenere d'occhio Andy da ora in poi.

20:15 CET, RTL zwei, L'Identità Bourne, Thriller Spionistico

Un uomo sconosciuto e gravemente ferito (Matt Damon) viene salvato dal mezzo del mare da un peschereccio. Non ricorda il suo nome o il suo passato. Sotto la sua pelle, trovano un impianto con un numero di conto in banca svizzero. Si reca a Zurigo e scopre che deve aver lavorato come agente al servizio del governo e come killer a contratto con il nome Jason Bourne.

