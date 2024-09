Suggerimenti per questo fine settimana:

Questo fine settimana, i servizi di streaming propongono storie mostruose, streghe e un boss mafioso, mentre i teatri presentano reunion di star, un avvertimento spaventoso sull'invecchiamento e un film su un eroe della vita reale.

Continua a leggere per ulteriori dettagli.

'Super/Dude: La storia di Christopher Reeve'

Questo film esplora la straordinaria carriera e l'attivismo di Reeve, sia prima che dopo un incidente equestre nel 1995 che lo ha lasciato immobilizzato. L'attore è morto nel 2004 a causa di un'insufficienza cardiaca all'età di 52 anni.

Il documentario presenta le parole dell'attore stesso e interviste intime con la famiglia e gli amici stretti di Reeve, come Glenn Close, Whoopi Goldberg e John Kerry. 'Super/Dude' è in programmazione in selezionati teatri questo fine settimana, e avrai bisogno di una forza sovrumana per non versare lacrime.

La produzione della Warner Bros. è stata acquistata da CNN Films, DC Studios e HBO Documentary Films, tutte sussidiarie della società madre di CNN, Warner Bros. Discovery.

'The Penguin'

Colin Farrell interpreta il personaggio dei DC Comics in questa nuova miniserie HBO, uno spin-off del film del 2022 "The Batman". La serie esplora l'ascesa al potere del Penguin nel losco sottobosco criminale di Gotham City.

Il primo episodio di "The Penguin" è ora disponibile su HBO e in streaming su Max.

'Agatha: Canto di Mezzanotte'

Just in time for the spooky season, Kathryn Hahn reprise il ruolo di Agatha Harkness in questo spin-off della serie Marvel "WandaVision". Guarda come forma alleanze nella sua ricerca di recuperare i suoi poteri perduti e scoprire i segreti del Darkhold.

I primi due episodi di "Agatha: Canto di Mezzanotte" sono in streaming su Disney+.

'Mostri: Le cronache di Lyle e Erik Menendez'

La serie antologica crime di Ryan Murphy torna su Netflix per la sua seconda stagione. Dopo il cupo e agghiacciante "Dahmer", questo nuovo episodio si concentra sui delitti di Beverly Hills del 1989 di José e Kitty Menendez, uccisi dai loro figli Lyle ed Erik.

I fratelli, che scontano la pena per la loro condanna, affermano che nuove prove sostengono la loro rivendicazione di legittima difesa dopo una vita di abusi da parte del padre.

"Mostri" è in streaming ora su Netflix.

'Lupi'

Due risolutori di problemi rivali, interpretati da amici nella vita reale (e costar di "Ocean's Eleven") Brad Pitt e George Clooney, si scontrano quando entrambi vengono assunti per risolvere un problema di un funzionario di New York. Gli ego si scontrano e il comedy si fa strada mentre devono lavorare insieme per completare il compito.

"Lupi" è in programmazione nei teatri questo fine settimana e debutterà su Apple TV+ il 28 settembre.

'Il Siero'

Demi Moore offre una performance potente in questa storia horror corporeo senza sottigliezze, che vede anche Margaret Qualley e Dennis Quaid. È sostanzialmente "Death Becomes Her" per l'era dell'Ozempic, con tanto di sangue ironico.

Il film uscirà nei cinema venerdì.

Nel mondo dello streaming, puoi anche guardare "The Penguin", una nuova miniserie HBO con Colin Farrell che esplora l'ascesa del personaggio nell'oscuro sottobosco criminale di Gotham City. (The Penguin)

Nonostante i rilasci horror spaventosi di questo fine settimana, assicurati di riservare del tempo per un momento commovente con "Super/Dude: La storia di Christopher Reeve", in programmazione in selezionati teatri. (Super/Dude)

Leggi anche: