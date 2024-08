20:15, ProSieben, Freelance, Azione-Commedia

- Suggerimenti per la TV di domenica

Dopo che Mason Pettits (John Cena) viene licenziato dalla sua unità speciale a causa di un fallito tentativo di assassinio su un dittatore, deve accontentarsi di un lavoro d'ufficio. Così, un'offerta da parte di un ex compagno di squadra per diventare la guardia del corpo della giornalista Claire Wellington (Alison Brie) arriva proprio al momento giusto. Mason accetta il lavoro, ma Claire ha in mente di intervistare proprio l'uomo che lui avrebbe dovuto uccidere.

20:15, Sat.1, JGA: Jasmin. Gina. Anna., Commedia

Jasmin (Luise Heyer), Gina (Taneshia Abt) e Anna (Teresa Rizos) sono entusiaste per il party di addio al nubilato della loro amica Helena (Julia Hartmann) a Ibiza. Tuttavia, quando il viaggio viene improvvisamente annullato, le tre decidono di andare sull'isola da sole e godersi la loro vita da single. Ma incontrano inaspettatamente l'ex ragazzo di Jasmin, Tim (Dimitrij Schaad), e i suoi amici. Nonostante gli ospiti indesiderati, le amiche rifiutano di far rovinare il loro divertimento.

20:15, Das Erste, Tatort: Level X, Giallo

Il diciassettenne Simson (Merlin Rose) è un "burlone" di successo. Gioca scherzi alle persone, li filma e li trasmette in diretta su internet. Questo è il suo "lavoro", che gli porta fama e denaro. Ma quando incrocia la strada con una banda di motociclisti, viene colpito da un misterioso assalitore. Nonostante molte persone abbiano assistito al crimine in diretta su internet e di persona, non c'è una descrizione utile del sospetto. I detective di Dresda Henni Sieland (Alwara Höfels) e Karin Gorniak (Karin Hanczewski) si immergono nel mondo delle star del web.

20:15, RTL zwei, Die Schadenfreundinnen, Commedia

Carly (Cameron Diaz) pensa di essere in una relazione felice con Mark (Nikolaj Coster-Waldau) finché non incontra sua moglie Kate (Leslie Mann). Le due donne scoprono di avere più cose in comune dello stesso uomo e stringono una speciale amicizia. Presto scoprono che Mark ha un'altra amante (Kate Upton) che si unisce a loro. Insieme, le "Schadenfreundinnen" architettano piani per vendicarsi di Mark.

20:15, ONE, Freundinnen - Alle für eine, Tragicommedia

Per Karla (Katja Riemann), il mondo crolla: scopre di non poter più avere figli e il suo infedele marito Max (Thomas Huber) sta per diventare padre. Invece di trovare conforto nell'amica di vecchia data Sascha (Nicolette Krebitz), scopre lì una notizia ancora peggiore. Sascha, una madre single, è gravemente malata. Per raccogliere le forze per il trattamento, desidera un revival del loro gruppo musicale. Per far sì che le leggendarie "ChiX" si esibiscano di nuovo insieme, Karla deve fare pace con sua sorella odiata, la

