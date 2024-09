20:15, ProSieben, Creed III: La Lotta di Rocky, Dramma Sportivo

- Suggerimenti per la televisione domenicale:

Il campione di pugilato Donny Creed (Michael B. Jordan) conduce una vita tranquilla a Los Angeles con la sua famiglia, lavorando come promoter. Tuttavia, il suo vecchio amico Damon (Jonathan Majors) riemerge dopo un lungo periodo in prigione, desideroso di ottenere un'opportunità per combattere per il titolo mondiale. Ignaro delle vere intenzioni di Damon, che vanno oltre la ricchezza e la fama, la vita di Donny diventa caotica.

20:15, Das Erste, Legge & Tirannia: Omicidio, Crimine

Gli investigatori Falke e Grosz vengono assegnati a un caso di alta priorità: il 17enne Eduardo Mendes (Riccardo Campione) è misteriosamente scomparso da un esclusivo collegio che accoglie i figli di politici influenti e tycoon. Il padre di Eduardo serve come ambasciatore di una nazione oppressiva guidata da un leader divisivo noto per imprigionare i critici e torturare i giornalisti. La ragazza di Eduardo, Hanna (Valerie Stoll), e il suo migliore amico August (Anselm Ferdinand Bresgott) hanno opinioni contrastanti sulle intenzioni di Eduardo, con Hanna che teme il peggio mentre August presume che Eduardo voglia solo evitare le attività cerimoniali della visita di stato.

20:15, RTL due, Amore Incerto: La Commedia, Commedia

Renee (Amy Schumer) si sente trascurata sulle piattaforme di appuntamenti, ignorata nei bar e segregata nella sezione plus size dei negozi di lusso, convinta che il suo aspetto medio sia la causa del suo rifiuto sentimentale. Dopo un incidente in palestra e un trauma cranico, acquisisce una straordinaria sicurezza in se stessa che la fa sentire invincibile. Desidera sapere quanto a lungo durerà questo nuovo ritrovato senso di sicurezza.

20:15, ZDF, Primavera: Un Giorno di Svelamenti, Dramma

Katja Baumann (Simone Thomalla) aiuta una famiglia che ha vissuto un passato doloroso: la loro figlia adolescente Marie (Lara Tabea Güntzel) è scomparsa senza lasciare tracce e non è mai stata ritrovata. Desperati per mantenere viva la speranza, la madre di Marie, Frederike (Barbara Romaner), e il fratello Theo (Valentin Just) si aggrappano alla convinzione che Marie potrebbe un giorno tornare. Man mano che la salute di Frederike peggiora, Katja si prende cura di Theo, rendendosi conto che è invecchiato prematuramente, avendo assunto responsabilità ben oltre la sua età sin da quando era piccolo. Può offrire alla famiglia un nuovo aiuto?

ProSieben trasmette anche vari altri programmi, come inchieste e talk show, oltre alla messa in onda del dramma sportivo Creed III: La Lotta di Rocky.

La prossima settimana su ProSieben, gli spettatori possono aspettarsi un altro episodio mozzafiato di Creed III, con Michael B. Jordan e Jonathan Majors, che continua il caotico viaggio di Donny Creed.

Leggi anche: