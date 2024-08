- Suggerimenti per la televisione di sabato

20:15, ARD, Allmen e l'enigma del koi, Giallo

Johann Friedrich Allmen, interpretato da Heino Ferch, vuole rilassarsi a Tenerife, accompagnato dal fedele servitore Carlos, interpretato da Samuel Finzi. Nonostante il suo modesto budget e gli onerosi obblighi fiscali, Allmen riceve un invito dall'amico Jojo Hirth, interpretato da Andrea Osvárt. Tuttavia, un vecchio conoscente lo costringe ad affrontare un compito. Il produttore musicale Freddie, interpretato da Falilou Seck, ha saldato i suoi debiti di gioco con il produttore cinematografico Garrett, interpretato da Uwe Kockisch, utilizzando gli IOU di Allmen. Ora, l'astuto detective deve recuperare un pesce koi giapponese rubato che è scomparso dalla vasca del giardino di Garrett.

20:15, ZDF, La festa estiva di Gio alla Westfalenhalle, Speciale musicale

Giovanni Zarrella ti invita a una festa estiva elettrizzante alla Westfalenhalle di Dortmund. La crème de la crème della musica tedesca Schlager crea un'atmosfera elettrizzante e ti invita a cantare insieme. Tra gli ospiti figurano Andrea Berg, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Maite Kelly, Olaf der Schwimmende, Sonia Liebing, Ramon Roselly, Vincent Gross, Neonlight con DJ Herzbeat, Lou Bega, Alphaville e molti altri artisti noti.

20:15, Sat.1, Il leone del re, Avventura drammatica

Il giovane principe ottimista Simba, legittimo successore della "Terra Santa", viene calorosamente accolto dagli animali sul Roccia del Re. Tuttavia, il suo malvagio zio Scar raduna una banda di iene per tramare un complotto per impadronirsi del potere per sé.

20:15, RTL, Sono una leggenda della giungla - Showdown del giubileo, Reality Show

Marvel sfoggia gli Avengers, DC sfoggia la Justice League, ma RTL sfoggia le sue leggende della giungla: per celebrare il 20º anniversario di "IBeS", il campo della giungla torna per la prima stagione estiva in Sud Africa. In questa stagione senza precedenti, 13 ex concorrenti della giungla affrontano nuovamente le sfide del "campo della giungla". Chi trionferà negli ardui trials, supererà i momenti emotivi intorno al falò e dimostrerà vera grandezza?

21:45, ARD, Commissario Dupin: Specialità bretoni, Giallo

Al mercato coperto di Saint-Malo, il commissario Dupin, interpretato da Pasquale Aleardi, assiste alla scena in cui la famosa chef Blanche Trouin, interpretata da Franziska Junge, viene accoltellata dalla sorella Lucille, interpretata da Nadja Becker. Lucille tenta la fuga ma viene catturata da Dupin. Da allora, è rimasta in silenzio. Dupin, che riflette sempre sulle motivazioni di un'azione, non riesce a spiegare l'incidente. Non riesce ad accettarlo come un freddo, calcolato omicidio. Tuttavia, perché Lucille non si difende?

