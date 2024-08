20:15, ProSeven, Un Piccolo Favore, Thriller

- Suggerimenti per la televisione del venerdì

La semplice Stephanie Smothers (Anna Kendrick) incrocia la strada di Emily (Blake Lively), affascinante ed enigmatica. Incantata, Stephanie accetta volentieri la piccola richiesta di Emily. Ma questa amicizia è così genuina come sembra? Quando Emily scompare senza lasciare traccia, verità nascoste emergono, cambiando ogni cosa.

20:15, Das Erste, Praticando sulla Spiaggia: Quello che Conta Davvero, Film per la Famiglia

Emilia (Lene Oderich), giovane paziente, viene curata da Nora dopo un piccolo incidente sulla spiaggia. Fissa mentalmente su un matrimonio "in bianco", Emilia sceglie di nascondere il suo pretendente, il 16enne "principe" Tristan Göbel. La madre di Emilia, Astrid (Nele Rosetz), è attenta alla precaria salute della figlia a causa di una malattia metabolica cronica; quando i valori del sangue di Emilia precipitano improvvisamente, Nora cerca di risolvere il mistero dietro l'influenza mortale.

20:15, arte, Una Coppia contro la Banca, Commedia

La tassista viennese Maggy (Daniela Golpashin) è nei guai: un figlio è in ospedale, un altro sta per arrivare e il suo ex marito, il padre dei bambini, non l'aiuta. Con il conto in rosso, una soluzione arriva sotto forma di Juliette Koons (Caroline Peters), accompagnata da un voluminoso bagaglio, nel taxi di Maggy. Allertata via radio della polizia che Juliette Koons, dipendente della banca privata Wentenheimer & Söhne, è stata segnalata come scomparsa dal suo datore di lavoro, Maggy non può fare a meno di riconoscere un'opportunità per aumentare il suo reddito aiutando a trovare Juliette.

20:15, ZDF, Oltre la Spree: Abisso, Serie Crime

Un giudice recentemente deceduto viene trovato appeso a un ponte remoto di Köpenick; si tratta subito di suicidio. Le indagini rivelano che il luogo del ritrovamento non è la scena del crimine e che la vittima è morta annegata. La coppia di detective Freund (Seyneb Saleh) e Heffler (Jürgen Vogel) è ora impegnata in una doppia missione per catturare il colpevole e scoprire perché Thomas Eichler è stato così solennemente esibito dopo la morte.

20:15, Sat.1, L'Omaggio - Le Stelle della Musica Leggendarie, Show Musicale

Il "Udonaut" è davvero loquace come il signor Udo Lindenberg? I "Quattro in una Riga" si divertono come "Die Fantastischen Vier"? E la "Beatles Revival Band" può ricreare l'etherea suggestione dei Fab Four sul palco? In "L'Omaggio - Le Stelle della Musica Leggendarie", la cantante Yvonne Catterfeld, l'eroina dell'Esc Conchita Wurst e l'alunno del Panikorchester Bertram Engel cercano il miglior tributo band della Germania. Il premio: un concerto per 5.000 spettatori al RuhrCongress di Bochum.

