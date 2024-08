20:15 CET, ZDF, L'ora di mezzogiorno, Drammatico

Suggerimenti per guardare la televisione durante la settimana:

Jimmy (Charly Hübner), un professore universitario di 47 anni a Kiel, si è recentemente interrogato su dove realmente appartenga. Quando i suoi genitori hanno bisogno di più aiuto, decide di lasciare la vita urbana e tornare al suo paese natale di Brinkebüll, nella Frisia del Nord, per un periodo di congedo. Tuttavia, il villaggio del suo passato è a malapena cambiato. Le strade sono deserte, la vita della comunità è cambiata, la scuola e il negozio di alimentari del paese sono scomparsi, la piazza del villaggio manca di un castagno, non ci sono cigni visibili e i campi sono dominati dal mais. I vecchi sentieri tortuosi si sono trasformati in autostrade dritte. Sembra che un intero mondo sia svanito.

20:15 CET, Sat.1, IKEA, XXXLutz, Segmüller & Co. - Il controllo dei mobili di SAT.1!, Reportage

Che si tratti di un divano imbottito nuovo di zecca, di una cucina moderna o solo di un tocco di stile decorativo: quando i tedeschi cercano di migliorare i loro spazi vivibili, il loro viaggio li porta di solito al negozio di mobili. Un recente sondaggio di Forsa, finanziato da SAT.1, rivela che per il 61% dei rispondenti il costo è il fattore decisivo. Ma come se la cavano IKEA, XXXLutz, Segmüller & Co. in termini di scelta, qualità e servizio clienti?

20:15 CET, kabel eins, xXx: Il ritorno di Xander Cage, Azione

L'agente Gibbons (Samuel L. Jackson) recluta nuovamente Xander Cage (Vin Diesel), che vive in esilio, per il governo degli Stati Uniti come agente segreto. Il suo incarico: recuperare la Scatola di Pandora, un'arma letale in grado di comandare i satelliti militari. Tuttavia, il villain Xiang (Donnie Yen) e i suoi seguaci faranno di tutto per ottenere la scatola. Xander e la sua squadra si trovano in una corsa contro il tempo.

20:15 CET, RTL, Sono una star - Lo scontro delle leggende della giungla, Dokusoap

Mentre Marvel ha i suoi Vendicatori e DC ha la sua Lega della Giustizia, RTL presenta le sue Leggende della Giungla: per celebrare il 20º anniversario di "IBeS", il campo della giungla si tiene per la prima volta d'estate. In questa stagione speciale, 13 ex stelle della giungla tornano per rivivere l'avventura del "Campo della giungla" in Sudafrica. Chi riuscirà a superare con successo le sfide emozionanti, a resistere ai momenti emotivi intorno al falò e a dimostrare vera resilienza?

22:15 CET, ZDF, Papillon, Drammatico

A Parigi negli anni '30, Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) guadagna da vivere come ladro. Quando tiene per sé un gioiello per la sua ragazza Nenette (Eve Hewson), si rivela il suo undoing. Presto viene accusato ingiustamente di omicidio e condannato alla prigione a vita nella famigerata colonia penale della Guyana francese. Durante il viaggio in Sud America, Papillon incontra il furbo falsario Louis Dega (Rami Malek). I due diventano alleati riluttanti: Papillon ha bisogno di aiuto per il suo piano di fuga, mentre Dega cerca protezione dagli altri detenuti.





