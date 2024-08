20:15, Das Erste, Il delitto di Usedom: Biancaneve, Giallo

- Suggerimenti per giovedì

La segretaria della scuola Annett Ludwig (Christina Große) corre lungo la costa e scopre il corpo di un teenager sotto una scogliera ripida: Theo Jacobsen (Lasse Stadelmann), uno studente della sua scuola. Il 17enne era noto come un outsider tranquillo. Karin Lossow (Katrin Sass) conosce Theo dalla scuola professionale dove insegna un corso su questioni legali durante una settimana di progetto. Casualmente, ha assistito a un caso di bullismo contro Theo, lo studente migliore della classe, e gli ha offerto il suo aiuto.

20:15, ZDF, Vita Notturna, Commedia

I migliori amici Milo (Elyas M'Barek) e Renzo (Frederick Lau) vivono un vita eccitante a Berlino come rinomati baristi, piena di numerose feste e relazioni passeggere. Ma entrambi vogliono trovare l'amore vero e sistemarsi. Quando Milo incontra la manager musicale Sunny (Palina Rojinski), sembra che il suo sogno si stia avverando - se solo gli affari illegali di Renzo non si mettessero di mezzo.

20:15, ProSieben, Bellezza & Il Nerd, Show di Appuntamenti

Otto nerd incontrano otto bellezze: Chi si immergerà completamente nel mondo dell'altro? Le coppie bellezza-nerd si sfidano a Koh Samui (Thailandia). Solo quelli che dimostrano vero spirito di squadra possono raggiungere il podio dei vincitori: Come le bellezze sicure di sé e i solitari riservati possono trarre beneficio l'uno dall'altro? Quale coppia supererà le sfide divertenti e vincerà la possibilità di portare a casa 50.000 euro di premio?

20:15, VOX, Minions, Divertimento Animato Azione

È il destino dei Minions servire sempre il peggior villain. Purtroppo, questi piccoli aiutanti leali non sempre hanno la migliore fortuna nel mantenere il loro maestro scelto in vita. Dopo anni di ricerche fallite, Stuart, Kevin e Bob finalmente trovano il loro "nuovo maestro" in Scarlett Overkill, la prima supercattiva femminile. Lei li incarica di rubare i famosi Gioielli della Corona dal Palazzo di Buckingham.

21:00, arte, Omicidio in Mezz'estate: Segreti di Famiglia, Serie Gialla

Strömma Cement è un'azienda di famiglia diretta da Eva (Cecilia Nilsson) con pugno di ferro. Quando si ammala, sua figlia Jonna (Agnes Hargne Wallander) dovrebbe chiudere un importante affare. Ciò porta a un conflitto con suo fratello Sebastian (Hampus Hallberg), che agisce come CEO. Eva non si fida di lui perché è un giocatore d'azzardo e ha debiti elevati. Così Sebastian contatta segretamente lo sviluppatore immobiliare Wilhelm Bauer (Kjell Wilhelmsen). Il procuratore Nora Linde (Alexandra Rapaport) sta indagando su Bauer per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. La società di Bauer acquista a basso costo terreni industriali lungo la costa e li converte in appartamenti di lusso. Ma poi Bauer viene improvvisamente trovato morto nella sua villa.

