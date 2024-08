20:15, ZDF, La squadra di soccorso in montagna: Questa vita, Serie TV

- Suggerimenti per giovedì

L'organizzatore di eventi Björn Müller (Philip Birnstiel) torna sulla scena di un crimine dopo un anno di assenza. Lui e il suo amico e socio in affari Philipp Wolf (Martin Bruchmann) sono stati coinvolti in un incidente stradale con fuga dopo una serata fuori, uccidendo un uomo di famiglia con conseguenze gravissime. Björn è fuggito dal paese dopo, mentre Philipp ha trasformato la loro società di eventi, Bergfest, in uno dei principali fornitori del settore. Quando Björn ricompare improvvisamente, tormentato dai sensi di colpa, e annuncia la sua intenzione di costituirsi, Philipp viene gettato nel caos.

20:15, Sat.1, I migliori comici della Germania, Show comico

I migliori comici in piedi della Germania presentano le battute più divertenti, l'umorismo più pungente e le risate più grandi dei loro ultimi spettacoli. Tra loro ci sono Chris Tall, Paul Panzer, Cindy aus Marzahn, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz e molti altri.

20:15, 3Sat, Requiem per i morti, Drama poliziesco

L'avvocato Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) pensa di aver visto tutto, ma poi una giovane donna appare nel suo ufficio, alla ricerca del suo padre biologico dopo la morte del suo patrigno. Rachel Cohen (Mercedes Müller) è venuta da New York a Berlino per scoprire cosa è successo nell'estate degli inizi degli anni '90. In quell'estate, Vernau era uno studente a Boston e uno dei quattro compagni di classe innamorati della madre defunta di Rachel.

20:15, RTL, Affare o sogno? I segreti dei nostri discount, Magazine

Cibo, mobili, pacchetti vacanza - i discount hanno tutto! Ma questo "tutto in uno" è veramente così buono e conveniente come pubblicizzato? RTL lo mette alla prova contrapponendo due famiglie: una che fa la spesa solo nei discount, l'altra nei mercati contadini o nei negozi specializzati. Chi risparmia veramente alla fine? Quali prodotti sono di migliore qualità? E le vacanze nei discount sono veramente più economiche di quelle delle agenzie di viaggio?

20:15, VOX, Il settimo figlio, Fantasia

Dieci anni fa, il cacciatore di fantasmi John Gregory (Jeff Bridges) è riuscito a imprigionare la potente strega Malkin (Julianne Moore), salvando l'umanità da lei e dai suoi seguaci. Ma quando Malkin fugge, il destino dell'umanità è nelle mani del giovane Tom Ward (Ben Barnes), che non sa nulla del suo destino. Egli è il settimo figlio di un settimo figlio, uno "Spook". Solo John Gregory rivela a Tom i suoi poteri, ma c'è poco tempo per insegnargli l'arte della caccia alle streghe.

