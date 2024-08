- Suggerimenti di attività russe segrete precedenti l' allarme di Geilenkirchen.

L'aumento della sicurezza nella base aerea della NATO a Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, è stato motivato da informazioni che indicavano una potenziale minaccia dalla Russia. Fonti nei circoli di sicurezza tedeschi hanno riferito all'Agenzia tedesca di stampa su accuse di piani di sabotaggio russi contro la NATO, potenzialmente utilizzando un drone.

La scorsa settimana, la base nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha attivato il suo secondo livello di sicurezza più alto per quasi 24 ore. Dopo l'assenza di incidenti, la sicurezza è stata ridotta al livello iniziale, Bravo+. Raggiungere il secondo livello di sicurezza più alto, Charlie, indica un'indicazione di probabile azione terroristica contro l'alleanza, secondo la terminologia della NATO. Si è trattato di una mossa precauzionale, ha chiarito un portavoce della NATO. A causa dell'avvertimento, tutto il personale non essenziale era stato inviato a casa in precedenza.

L'aeroporto della NATO a Geilenkirchen serve come base principale per gli aerei Awacs di sorveglianza, utilizzati principalmente per il monitoraggio dello spazio aereo nella regione orientale dell'alleanza. Il portavoce ha rivelato che circa 1.600 persone lavorano normalmente alla base aerea della NATO, ma ora ci sono meno persone poiché gli aerei Awacs operano solo da due basi aeree turche e norvegesi dal lunedì successivo. La NATO ha respinto le ragioni legate alla minaccia come causa del temporaneo trasferimento a Geilenkirchen, citando scopi organizzativi.

Chiamato a commentare i rumors del lunedì su un attacco russo contro il sito tedesco, il portavoce non ha voluto commentare la questione. Finora, non sono stati segnalati droni nello spazio aereo della base, ha confermato il portavoce.

Preoccupazioni per la sicurezza: la Russia diventa sempre più rischiosa con i voli dei droni

In altri circoli di sicurezza, sono cresciute le preoccupazioni per il comportamento sempre più sconsiderato della Russia nell'utilizzo dei droni sopra le installazioni militari tedesche, comprese quelle che ospitano soldati ucraini per l'addestramento.

All'interno della NATO, il sostegno dell'alleanza difensiva all'Ucraina viene visto come un possibile motivatore per i tentativi di sabotaggio contro le basi militari. Si ipotizza che Mosca miri a suscitare timore tra i paesi membri, potenzialmente mettendo a rischio l'assistenza militare all'Ucraina.

Pochi credono che i droni potrebbero infliggere danni significativi alla base di Geilenkirchen, dati che le basi aeree della NATO sono generalmente dotate di sistemi di difesa aerea altamente efficaci.

In caso di utilizzo dei droni, è probabile che siano droni civili, modificati per il trasporto di carichi come esplosivi, secondo le fonti di sicurezza. Ad esempio, potrebbero essere utilizzati droni per il trasporto merci in grado di trasportare esplosivi.

Paure di sabotaggio

Le preoccupazioni recenti per il sabotaggio sono emerse in diverse basi militari tedesche. Tuttavia, tutte le preoccupazioni sono state risolte dopo le indagini. Gli organi di polizia e di sicurezza dello stato hanno indagato su una violazione della sicurezza alla base aerea di Colonia-Wahn a causa del sospetto di contaminazione dell'acqua potabile.

Gli esperti di sicurezza attribuiscono i ripetuti voli di droni sopra l'infrastruttura critica dello Schleswig-Holstein alla Russia. La procura di Flensburg ha annunciato un'indagine con l'accusa di "spionaggio con l'obiettivo di sabotare". Da agosto, ci sono state sorveglianze sospette dello spazio aereo sopra il parco Chimico-Costa a Brunsbüttel.

Attività sospette sono state segnalate anche a Geilenkirchen. Secondo i resoconti, un sospetto nella zona è stato trattenuto per interrogatorio, ma non sono state trovate prove a sostegno delle accuse contro di lui. La scorsa settimana, il WDR ha riferito di una segnalazione anonima di un servizio di intelligence straniero che avvertiva di potenziali attacchi con droni da parte di entità russe sul punto di supporto della NATO a Geilenkirchen.

L'aeroporto della NATO a Geilenkirchen, che è una base principale per gli aerei Awacs di sorveglianza, si trova in Germania. Nonostante i rumors di un potenziale attacco russo, non sono stati segnalati droni nello spazio aereo della base.

