- Sudovest sudando nel caldo

Bevi molto, resta all'ombra, aerate di notte, indossa abiti leggeri, applica la crema solare e prenditi cura degli altri: questi sono i consigli che valgono durante le ondate di calore. Oggi il sole splenderà intensamente nel Sudovest, con il Baden-Württemberg che potrebbe registrare la giornata più calda dell'anno. Si prevede anche un aumento dell'umidità, con possibili temporali durante il giorno.

Le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi nella Palatinato, sentendosi ancora più caldo a tratti, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Nelle montagne, le temperature massime potrebbero avvicinarsi ai 30 gradi. Ciò potrebbe causare stress termico estremo. Lunedì è stato registrato un nuovo massimo annuale di 35,7 gradi a Bad Neuenahr-Ahrweiler nella Renania-Palatinato, superando il precedente record di 35,4 gradi misurato a Müllheim (Breisgau-Hochschwarzwald) alla fine di luglio.

Le piogge e i temporali iniziati lunedì potrebbero diventare più forti nel pomeriggio e nella sera, con possibili raffiche di vento. Alcune aree potrebbero avere più pioggia. Martedì notte è prevista pioggia sparse.

Zuppe invece di champagne

Le ondate di calore rappresentano rischi per la salute particulieri per gli anziani, le persone in cura, e coloro che hanno patologie preesistenti, le donne in gravidanza, i bambini, i disabili, secondo il Ministero della Salute di Stoccarda. È importante prestare attenzione e sostenere questi concittadini.

In generale, il ministero consiglia di rimanere al chiuso o all'ombra durante le ore di punta e di evitare lo sforzo fisico. Invece di alcol e caffeina, bevi acqua e succhi di frutta. Le zuppe e i frutti ricchi d'acqua sono anche adatti per l'idratazione. "Mangia diversi piccoli pasti leggeri", ha consigliato il ministero lo scorso anno.

Le persone dovrebbero utilizzare le notti e le mattine fresche per aerare le loro case. Durante il giorno, le finestre dovrebbero essere ombreggiate. Si consigliano abiti leggeri di cotone di colore chiaro, un cappello e la crema solare, nonché spazi pubblici climatizzati vicini come le biblioteche.

