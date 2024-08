- Sudare nella sauna del cesto da spiaggia

Per molti ospiti, una giornata in sedia a sdraio sulla spiaggia è parte di una vacanza sul Mar Baltico e del Nord. Ora, sono anche offerte pernottamenti in sedie a sdraio per dormire. Ma c'è di più: sono possibili anche sessioni di sauna in sedie speciali. Ce n'è una a Cuxhaven, nella zona esterna del Thalasso Center Ahoi, con vista sul Mare del Nord. La mobilia di due metri quadrati può ospitare fino a due persone e viene riscaldata con una stufa elettrica.

La sauna in sedia a sdraio deve essere prenotata per un giorno

Gli ospiti entrano nella mini-sauna attraverso una porta laterale, una finestra offre una vista sul Mare Wadden. Si mantiene il costume da bagno. "La sauna in sedia a sdraio è una sauna tessile, poiché si trova sull'erba dell'area balneare in vista diretta del lungomare", ha dichiarato un portavoce della Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. L'offerta è disponibile da oltre due anni.

Offerta anche a Büsum, Grömitz e Schillig

Le saune in sedia a sdraio si trovano sul Mar del Nord e del Baltico, ad esempio a Büsum (Circuit Dithmarschen) e Grömitz (Circuit Ostholstein), sowie a Schillig (Circuit Friesland) sul bordo di un campeggio. A Schillig sono possibili anche le infusioni. "Tutti gli strumenti per le infusioni sono forniti per gli ospiti della sauna in sedia a sdraio", ha dichiarato un portavoce della Wangerland Touristik GmbH.

Secondo le loro dichiarazioni, la sauna non è popolare solo tra gli ospiti del campeggio: "L'esperienza unica di fare la sauna in una sedia a sdraio con vista diretta sul Mare del Nord e riposare in una sedia a sdraio per dormire tra le sessioni di sauna è molto richiesta". La sauna in sedia a sdraio è stata inventata dai fratelli Torsten e Thomas Sauer. Il mobile è apparentemente fatto a mano a Lubecca.

