A partire dal 26 agosto, Subway offrirà qualsiasi sandwich footlong a $6.99, ovvero molto meno del prezzo solito di $14 in alcune località. Questa promozione fa parte della strategia di Subway per attirare i clienti che cercano opzioni economiche quando escono a cena.

Tuttavia, c'è una condizione: l'offerta è valida solo tramite l'app o il sito web utilizzando il codice "699FL", e scade il 8 settembre.

Subway, un'azienda di proprietà di una società di investimento privata, non è nota per pubblicizzare le sue offerte come fanno i suoi concorrenti quotati in borsa. Tuttavia, secondo la rivista di settore 'Restaurant Business', Subway sta affrontando problemi di vendite e traffico dei clienti, simili a quelli di McDonald's, Burger King e Starbucks quest'anno.

Doug Fry, presidente di Subway North America, ha dichiarato in una nota stampa: "Il moderno avventore è sotto una notevole pressione, spesso deve rinunciare alla qualità, alla varietà o al sapore per trovare un pasto economico. Il nostro menu offre una vasta gamma di sandwich footlong per ogni budget, e questa nuova offerta garantisce che i nostri clienti possano godersi i loro sandwich preferiti a un prezzo accessibile".

In risposta all'aumento dei prezzi dei sandwich, Subway ha iniziato a vendere 'Dippers' a $3 e 'Sidekick snacks' a prezzi compresi tra $2 e $5. Secondo David Henkes, senior principal di Technomic, Subway deve generare entrate da qualche parte poiché i clienti del fast food reagiscono negativamente agli aumenti di prezzo dovuti all'inflazione.

L'introduzione di 'Sidekicks' e 'Dippers' da parte di Subway è una mossa intelligente, ha aggiunto Henkes, poiché Subway è rimasta indietro nelle vendite di sandwich e deve aumentare il traffico dei clienti, oltre a non raggiungere i livelli di vendita dei cookie e delle patatine rispetto ai suoi concorrenti.

In tempi recenti, Subway ha introdotto opzioni di personalizzazione nel menu, ha sottolineato l'ordine mobile, si è espansa a livello internazionale e ha introdotto carni affettate fresche. Subway ha abbandonato la consegna di affettati freddi precisi per passare a quelli affettati freschi, segnando un cambiamento significativo nei suoi metodi.

Tuttavia, Subway sta affrontando una sfida significativa: il numero crescente di negozi chiusi. La catena ha chiuso oltre 400 ristoranti negli Stati Uniti nel 2023, chiudendo l'anno con soli 20,133 negozi - il numero più basso dal 2005.

I sandwich footlong scontati fanno parte della strategia di Subway per attirare i clienti attenti al budget. Con l'introduzione di opzioni economiche come 'Dippers' e 'Sidekick snacks' a $3, Subway cerca di generare entrate nel suo settore alimentare, affrontando la reazione negativa dei clienti del fast food agli aumenti di prezzo.

Leggi anche: