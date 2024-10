Suarez: l'incidente di morso sconvolge l'Inghilterra

Nel acceso duello tra Preston North End e Blackburn Rovers in Second Division, gli animi si sono accesi. Durante il caos, Milutin Osmajic, calciatore di Preston, ha affondato i denti nel suo avversario. Questo gesto potrebbe avere serie conseguenze.

Dopo il suo atto di morsicatura, Milutin Osmajic, calciatore di 25 anni del Montenegro in prestito a Preston North End nella Second Division inglese, è stato sospeso per otto partite. L'incidente è avvenuto durante la loro partita di campionato del 22 settembre, finita in pareggio 0-0. Secondo l'allenatore di Blackburn John Eustace, Osmajic ha lasciato un segno visibile sul collo di Owen Beck.

"Osmajic ha ammesso di aver commesso un atto violento mordendo un avversario durante il 87º minuto", ha dichiarato la Federazione Calcistica Inglese (FA). La commissione disciplinare indipendente ha inflitto la pena dopo un'udienza. Verranno forniti ulteriori dettagli in seguito.

Possibilità di rivincita?

Inoltre, Osmajic è stato multato di £15,000 (circa €18,000). Diversamente, Beck, in prestito dal Liverpool, è stato espulso per un tackle tardivo su un avversario. In precedenza, durante il derby del Lancashire, anche il calciatore di Preston Sam Greenwood era stato espulso.

Despite the suspension, Osmajic and Beck could face each other again this month. Osmajic is part of Montenegro's squad for their Nations League match against Wales on Oct. 14.

Gli incidenti di morsicatura nel calcio non sono infrequenti. Il calciatore della nazionale uruguaiana Luis Suárez è noto per questo tipo di azioni. Mentre giocava per l'Ajax Amsterdam, ha morso la spalla di un avversario, guadagnandosi una sospensione di sette partite. Nel 2013, è stato sospeso per dieci partite per aver morso un calciatore del Chelsea mentre giocava per il Liverpool. Solo un anno dopo, la FIFA gli ha inflitto una sospensione di quattro mesi per aver morso la spalla dell'italiano Giorgio Chiellini.

