- Sua nipote finalmente incontra la famiglia

La figlia di Ireland Baldwin (28), quasi 15 mesi, ha finalmente incontrato i suoi zii e zie - i sette figli del padre Alec Baldwin (66) e della moglie Hilaria (40). Su Instagram, la modella condivide foto e video del raduno.

"Finalmente, Holland ha incontrato i suoi zii e zie", scrive la figlia di Alec Baldwin e della sua ex moglie Kim Basinger (70) sulla foto della figlia seduta su un divano, circondata dai figli di suo padre: Ilaria Catalina Irena (22 mesi), Maria Lucia Victoria (3), Eduardo "Edu" Pao Lucas (3), Romeo Alejandro David (6), Leonardo Angel Charles (7), Rafael Thomas (9), e Carmen Gabriela (10).

Perché ora?

La modella vive con il suo compagno André Allen Anjos (conosciuto come musicista RAC) in Oregon sulla costa ovest degli Stati Uniti, mentre i Baldwin sono in Vermont sulla costa est. Questo è il primo incontro di tutta la famiglia dopo i mesi stressanti che Alec Baldwin ha attraversato. Solo alcune settimane fa, il caso contro l'attore statunitense è stato improvvisamente archiviato a causa di un errore procedurale. Nel ottobre 2021, il direttore della fotografia di 42 anni Halyna Hutchins (1979-2021) è rimasta gravemente ferita sul set del film "Rust" da un proiettile sparato dalla pistola che Baldwin stava impugnando.

Ulteriori informazioni sulla famiglia

Da giugno si sa che presto ci sarà uno show reality sulla famiglia Baldwin. L'attore, sua moglie e i loro sette figli saranno protagonisti di uno show TLC chiamato "The Baldwins" nel 2025. "Vi invitiamo a casa nostra per vivere i momenti alti e bassi, il buono, il brutto, il selvaggio e il pazzo", dice Alec Baldwin in un'anteprima.

