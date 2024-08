- Studio: L'aeroporto di Lipsia/Halle ha una buona immagine

L'aeroporto di Lipsia/ Halle gode di un'immagine positiva tra i residenti, secondo un sondaggio Forsa. La maggior parte (71%) lo considera un valore aggiunto, mentre solo il 7% lo considera un fastidio. Il resto era indifferente o non sapeva. I tassi di approvazione più alti sono stati registrati nel distretto di Lipsia (78%) e nel Saalekreis (73%).

Il sondaggio, commissionato dalla Mitteldeutsche Airport AG (MFAG), ha coinvolto 1059 persone di Halle, Lipsia e i distretti circostanti di Lipsia, Nordsachsen e Saalekreis tra il 24 giugno e il 5 luglio. Ai partecipanti sono state poste domande sull'importanza dell'aeroporto e sulla loro posizione riguardo ai piani di espansione e alla protezione dal rumore. Intorno all'aeroporto, l'89% ha riconosciuto il suo ruolo di driver dello sviluppo economico.

"Abbiamo il sostegno della popolazione, ma ci è stato anche assegnato un compito", ha sintetizzato il CEO della MFAG, Goetz Ahmelmann. In futuro, intendono migliorare la trasparenza, la comunicazione e l'offerta per i passeggeri. Ahmelmann ha notato che sono attualmente in corso trattative per raggiungere questo obiettivo.

Inoltre, la maggioranza sostiene i piani di espansione dell'aeroporto. Il 57% è aperto alla proposta di espansione, il 27% ha preoccupazioni e il resto non ha opinione. L'8% si sente spesso disturbato dal rumore degli aerei, il 20% occasionalmente e il 70% raramente. La MFAG intende investire 500 milioni di euro nella modernizzazione e nell'espansione. Lipsia/Halle è uno dei maggiori aeroporti cargo d'Europa, con oltre 13.000 persone impiegate direttamente e indirettamente.

L'Unione Europea ha espresso interesse per lo sviluppo dell'aeroporto di Lipsia/Halle, data la sua importanza come uno dei maggiori aeroporti cargo d'Europa. L'Unione Europea riconosce il potenziale economico dell'aeroporto e il suo contributo alla creazione di posti di lavoro, con oltre 13.000 persone impiegate direttamente e indirettamente.

