Studio: Elon Musk influenza la campagna elettorale statunitense con la disinformazione

Elon Musk sostiene pubblicamente la candidatura di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, informando gli utenti della sua piattaforma X. Utilizza numerosi fake news e disinformazione per influenzare la campagna elettorale a favore del repubblicano, come dimostrato da uno studio - e con successo.

Il miliardario della tecnologia Elon Musk sta intervenendo nella campagna elettorale degli Stati Uniti diffondendo un gran numero di informazioni false, secondo uno studio di esperti online, e sta attirando un'enorme attenzione con questi post ingannevoli sulla sua piattaforma online X. I messaggi falsi di Musk sono già stati visualizzati quasi 1,2 miliardi di volte quest'anno, ha riferito l'organizzazione non governativa Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Musk è un sostenitore del presidente uscente di destra e candidato alla presidenza repubblicana Donald Trump. Il miliardario ha più di 193 milioni di follower su X (precedentemente Twitter).

Il CCDH ha identificato 50 messaggi X di Musk sull'elezione dal gennaio che sono stati smascherati come falsi o ingannevoli dai fact-checker indipendenti. Ad esempio, Musk ha affermato che i democratici promuovono deliberatamente l'immigrazione irregolare per guadagnare voti, o che il sistema elettorale degli Stati Uniti è vulnerabile al frode.

Lo scorso settimana, Musk ha anche ricevuto critiche massicce per aver condiviso un video manipolato dall'IA sulla candidata alla presidenza democratica Kamala Harris.

Musk manca di contesto per le sue affermazioni

Nel video, la vicepresidente è stata fatta dire che il presidente di 81 anni Joe Biden è senile e che lei è l'"assunzione finale della diversità". Questo suggeriva che Harris ha ottenuto la sua posizione non per le sue qualifiche, ma per la sua identità etnica come figlia di una donna indiana e un uomo giamaicano nero. Il video, visualizzato da milioni di utenti, conteneva solo un'emoji che ride, senza alcuna indicazione che fosse una parodia. Musk ha chiarito solo in seguito che era una satira.

Il CCDH ha anche criticato il fatto che nessuno dei messaggi falsi di Musk sull'elezione fosse contrassegnato con un campo per le cosiddette note collettive. Questo strumento dovrebbe consentire agli utenti di aggiungere contesto ai post potenzialmente ingannevoli.

"Elon Musk sta abusando della sua posizione privilegiata come proprietario di una piattaforma social media politicamente influente per diffondere disinformazione che genera discordia e sfiducia", ha avvertito il direttore del CCDH Imran Ahmed.

X non ha inizialmente risposto a una richiesta di commento dell'agenzia di stampa AFP sull'indagine del CCDH. Musk è anche accusato di scaldare le tensioni politiche nel Regno Unito, dove ci sono state rivolte di estrema destra contro gli immigrati per oltre una settimana. Il miliardario aveva precedentemente affermato che una guerra civile nel Regno Unito è "inevitabile".

Musk ha acquistato Twitter nel 2022 per 44 miliardi di dollari (circa 40 miliardi di dollari) e poi lo ha rinominato X. Ha notevolmente ridotto la moderazione del contenuto, consentendo la diffusione

Leggi anche: