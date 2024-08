- Studi: maggiore disponibilità a pagare per le attività di svago

I Tedeschi sono disposti a pagare di più per alcune attività ricreative nonostante gli aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione. Questo è quanto emerge da una pubblicazione della Fondazione BAT di Amburgo per le questioni future. Un confronto decennale mostra che alcuni prezzi ritenuti accettabili sono superiori al valore che deriverebbe dall'inflazione.

Ad esempio, mentre le persone erano disposte a pagare una media di 23,70 euro per una visita al ristorante dieci anni fa, consideravano ragionevole pagare 31,70 euro nel 2024 - quasi il 34% in più. Si tratta di circa dieci punti percentuali in più rispetto all'aumento generale dei prezzi tra il 2014 e il 2024, stimato dalla fondazione.

L'indagine rappresentativa è stata condotta dalla Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) sia nel 2014 che nel 2024, chiedendo a 2.000 donne e uomini di età superiore ai 18 anni "Quanto dovrebbero costare le attività ricreative?"

Perché alcune attività possono diventare più costose - e altre no

I Tedeschi sono meno disposti a pagare un prezzo più alto per una visita a un parco acquatico. La fondazione riporta che l'aumento del prezzo accettabile dal 2014 al 2024 è stato solo del 7%. Le terme dovrebbero essere più moderate negli aumenti dei prezzi perché competono con altre attività ricreative come i centri fitness o i parchi divertimento, afferma la fondazione.

L'aumento di prezzo accettato dai Tedeschi dal 2014 è stato il più grande per la colletta dopo la funzione in chiesa, con quasi il 50% in più. Mentre 2,10 euro erano considerati ragionevoli nel 2014, ora sono 3,10 euro.

Il biglietto d'ingresso per i parchi divertimento segue in termini di aumenti di prezzo accettabili. I Tedeschi sono disposti a spendere quasi il 40% in più rispetto a dieci anni fa. La fondazione cita diverse ragioni per questo, tra cui il fatto che le visite ai parchi sono spesso considerate eventi speciali e i visitatori sono disposti a pagare di più. Inoltre, i parchi divertimento investono costantemente in nuove attrazioni per attirare i visitatori e questi costi devono essere coperti da biglietti d'ingresso più alti.

La ragione del maggiore disposto a pagare

La popolazione, secondo la Fondazione BAT, considera accettabile e normale ciò a cui è abituata e che incontra frequentemente. La fondazione ha citato il comportamento delle persone in Francia come esempio: lì, le persone non si lamentano dei prezzi elevati del cibo perché sono comuni.

