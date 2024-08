- Studi: i tedeschi dell'est beneficiano soprattutto del salario minimo

Il salario minimo legale ha significativamente aumentato i redditi dei lavoratori a basso reddito, in particolare in Germania orientale, secondo un'analisi. Questo è evidente in uno studio dell'Istituto di Scienze Economiche e Sociali (WSI) della Fondazione Hans-Böckler, legata ai sindacati, a Düsseldorf.

Il salario minimo legale è stato introdotto il 1º gennaio 2015. Di conseguenza, ci sono state aumenti significativi dei salari nella fascia di reddito più bassa. In Germania orientale, questi sono aumentati in media del 21% (aggiustati per l'inflazione) tra il 2013 e il 2018, con aumenti fino al 31% per coloro che guadagnavano circa 1.300 euro al mese. In Germania occidentale, gli effetti sono stati positivi ma meno pronunciati, poiché meno persone lavorano nel settore a basso reddito. L'aumento nella fascia di reddito più bassa è stato di circa il 12%.

"Questo è probabilmente in gran parte un effetto del salario minimo", ha detto lo studio autore e esperto del mercato del lavoro Toralf Pusch. Il salario minimo ha significativamente contribuito a ridurre le disuguaglianze salariali tra le diverse regioni. "Il chiaro aumento dei redditi mensili smentisce anche la preoccupazione di alcuni esperti critici del salario minimo che i datori di lavoro potrebbero ridurre il numero di ore lavorate dai dipendenti nella fascia del salario minimo in risposta all'introduzione del salario minimo."

Tra il 2013 e il 2018, i redditi delle persone con redditi relativamente alti sono aumentati meno significativamente. In Germania orientale, questi sono aumentati di circa il 14%, e in Germania occidentale del 11%.

Gli effetti dell'ultimo aumento del salario minimo e l'aumento a 12 euro nel 2022 non sono stati considerati in questo studio. La base dei dati era gli anni 2008, 2013 e 2018. Le figure per il 2023 non sono ancora disponibili, poiché l'indagine sui redditi e le spese viene condotta ogni cinque anni.

