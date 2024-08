- Studi: i lavoratori stranieri rafforzano il mercato del lavoro della Turingia

Secondo l'ultimo Rapporto di Integrazione e Migrazione della Turingia, i lavoratori stranieri stanno influenzando positivamente il mercato del lavoro locale in Turingia. La Commissaria per l'Integrazione, Mirjam Kruppa, ha dichiarato: "Stiamo assistendo a un alto afflusso di lavoratori non tedeschi di età compresa tra 15 e 35 anni". Questo gruppo di età è cruciale per la formazione, l'istruzione e lo sviluppo futuro del mercato del lavoro.

Sopravvivenza Immigratoria Positiva Despite la Discesa della Popolazione

Questa tendenza si può vedere nell'evoluzione dell'occupazione socialmente assicurata. Nonostante il numero di lavoratori tedeschi sia diminuito dal 2017, il numero di lavoratori stranieri è aumentato da circa 42.000 nel 2019 a 71.000 nel 2023. Il rapporto, compilato dall'Istituto Minor e presentato alla cabinet il martedì, evidenzia che attualmente il 11,1% della popolazione della Turingia ha un background migratorio, pari a circa 232.000 persone, principalmente cittadini dell'UE o coloro che hanno titoli di residenza umanitaria.

Circa il 40% delle persone con un background migratorio nella Turingia sono arrivate negli ultimi cinque anni. Questa tendenza è un fattore importante per cui la Turingia ha ancora un surplus migratorio positivo nonostante il previsto calo della popolazione. "Questi numeri assumono un significato aggiuntivo alla luce della prevista diminuzione della popolazione basata su statistiche ufficiali", ha spiegato Kruppa.

Secondo una previsione della popolazione della Fondazione Bertelsmann, la popolazione della Turingia diminuirà del 10,9%, passando a circa 1,9 milioni di abitanti, tra il 2020 e il 2040. Uno studio della Società per la Promozione Strutturale Economica (GWS) e dell'Istituto Ifo prevede che la Turingia avrà bisogno di circa 250.000 lavoratori in meno entro il 2035.

Ostacoli a causa di Ritardi e Razzismo

Kruppa ha sottolineato l'importanza dell'immigrazione per garantire una forza lavoro qualificata a lungo termine in Turingia. Ha riconosciuto l'aumento dei crimini razzisti, affermando: "Queste aggressive ostilità hanno un impatto diretto sull'integrazione e rappresentano una minaccia per l'armonia della società". Gli immigrati nella Turingia sono considerati "un'opportunità e, per la maggior parte, un arricchimento per lo stato". Kruppa ha messo in guardia: "Coloro che considerano i migranti e i rifugiati come problemi da risolvere sono dannosi per lo Stato libero".

