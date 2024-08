Studi: crescita dei salari reali al livello più alto dagli anni '90

Di fronte a un calo dell'inflazione in Germania, i salari reali sono aumentati in modo significativo nella prima metà dell'anno. Secondo l'Istituto di Scienze Economiche e Sociali (WSI) della Hans-Boeckler-Stiftung di Düsseldorf, gli aumenti retributivi reali concordati sono stati del 3,1 per...