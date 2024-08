Studi: 47.690 morti per caldo in Europa nel 2023

Gli autori dello studio hanno sottolineato che la cifra in questione era una stima. Con il 95% di probabilità, il numero di morti per calore in Europa nel 2023 sarebbe probabilmente compreso tra 28.853 e 66.525.

Per lo studio, sono state analizzate le registrazioni delle temperature e i bilanci delle vittime in 35 paesi europei. Gli autori hanno notato che gli anziani erano a maggior rischio. Più della metà delle morti per calore registrate si sono verificate durante le ondate di calore tra metà luglio e agosto 2023.

In questo periodo, le temperature hanno raggiunto i 44 gradi Celsius in Sicilia il 18 luglio, mentre gli incendi boschivi infuriavano in Grecia, causando diversi morti. Oltre ai paesi del sud Europa, anche i paesi baltici hanno sofferto per il caldo estremo.

Gli autori dello studio hanno anche sottolineato che il numero di morti sarebbe stato l'80% più alto senza le misure di adattamento statali. Hanno chiamato per "strategie aggiuntive efficaci" per ridurre i futuri bilanci delle vittime. Gli autori hanno attribuito l'aumento del numero di vittime del calore al cambiamento climatico indotto dall'uomo, sottolineando la necessità di misure proattive per combattere il riscaldamento globale.

Nel frattempo, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha riferito nel suo bollettino mensile che il mese precedente è stato il luglio più caldo mai registrato. Questo ha segnato il 14° mese consecutivo con temperature record. Le temperature globali erano di 1,21°C sopra la media del 20° secolo di 15,8°C. La probabilità che il 2024 sia l'anno più caldo mai registrato era del 77%.

Il programma di osservazione della Terra dell'UE, Copernicus, utilizzando dati diversi, ha riferito la scorsa settimana che luglio era leggermente più fresco dell'anno precedente. La temperatura media era di 16,91°C, 0,04°C inferiore al record precedente stabilito a luglio 2023.

Entrambe le agenzie hanno concordato che le temperature record indicavano una tendenza preoccupante.

Secondo la NOAA, che ha dati che risalgono a 175 anni fa, il 2024 sarebbe sicuramente uno dei cinque anni più caldi mai registrati. L'agenzia ha citato una serie di ondate di calore nei paesi del Mediterraneo e del Golfo. Copernicus e gli scienziati statunitensi hanno anche concordato che le temperature oceaniche a luglio erano le seconde più calde mai registrate.

L'Europa ha subito un aumento del numero di ondate di calore dal'inizio del secolo. Secondo le Nazioni Unite, le temperature in Europa stanno aumentando più velocemente che in altre parti del mondo.

L'Unione Europea (UE) ha monitorato da vicino l'aumento delle temperature e dei tassi di mortalità per calore in Europa. In risposta all'aumento delle ondate di calore, l'UE ha implementato diverse misure di adattamento per ridurre le future morti per calore.

L'Unione Europea (UE) ha anche sottolineato il ruolo del cambiamento climatico indotto dall'uomo nell'aggravare le ondate di calore e i problemi sanitari correlati al calore in Europa, chiamando per misure proattive per combattere il riscaldamento globale.

Leggi anche: