- Studente ha ucciso la sua ex ragazza - BGH deve rivedere il verdetto

La Corte Federale di Giustizia (BGH) dovrà occuparsi dell'omicidio di uno studente che ha ucciso la sua ex-ragazza nella loro scuola condivisa nella parte settentrionale del Baden-Württemberg. L'avvocato difensore dell'18enne ha presentato un appello, come annunciato da un portavoce del tribunale regionale di Heidelberg. In precedenza, l'SWR aveva riferito di questo.

Il tribunale aveva condannato il tedesco a 11 anni di prigione per omicidio e lesioni personali la scorsa settimana, poiché aveva accoltellato a morte la sua ex-ragazza di 18 anni nella scuola condivisa di St. Leon-Rot a gennaio. La procura aveva richiesto una condanna minorile di 13 anni per omicidio. La difesa aveva richiesto 8 anni per omicidio colposo. Il processo si è svolto a porte chiuse. L'18enne ha ammesso il crimine.

La BGH esaminerà la sentenza solo per eventuali errori di legge. Non sentirà testimoni o raccoglierà prove. I giudici penali più alti della Germania possono confermare, modificare o annullare la sentenza. In quest'ultimo caso, le parti contestate dovrebbero essere riesaminate.

