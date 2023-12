Stuart Baxter licenziato dalla squadra di calcio indiana Odisha per i commenti sullo stupro

L'ex calciatore professionista britannico ha commentato le decisioni arbitrali durante la sconfitta della sua squadra contro il Jamshedpur lunedì scorso.

"Hai bisogno che le decisioni vadano a tuo favore e non è stato così", ha detto Baxter al canale indiano Star Sports. "Non so quando ci daranno un rigore. Penso che uno dei miei giocatori dovrebbe violentare qualcuno o farsi violentare se volesse ottenere un rigore".

Lunedì l'Odisha ha twittato dicendo di essere "inorridita" dai commenti.

"È completamente inaccettabile a prescindere dal contesto e non riflette i valori del club", ha scritto il club su Twitter. "Noi dell'Odisha FC ci scusiamo senza riserve e la dirigenza del club gestirà la questione internamente".

Martedì il club ha poi rilasciato una dichiarazione in cui annunciava che Baxter era stato licenziato.

"L'Odisha FC ha deciso di rescindere il contratto dell'allenatore Stuart Baxter con effetto immediato". "L'allenatore ad interim per il resto della stagione sarà annunciato a breve".

Baxter ha iniziato a giocare a calcio a livello professionistico in Inghilterra con il Preston North End e ha poi avuto una carriera manageriale molto movimentata. Il 67enne ha avuto esperienze di successo con l'AIK in Svezia e con il Kaizer Chiefs in Sudafrica, prima di essere assunto dall'Odisha nel giugno 2020 dopo un secondo periodo con la nazionale sudafricana.

Il club si trova attualmente in fondo alla Indian Premier League con soli otto punti in 14 partite.

