- Struttura e mille fasci di fieno in fiamme

Ieri sera, un fienile e circa un migliaio di balle di fieno al suo interno sono andati distrutti in un incendio nella zona del Burgenlandkreis, più specificamente nel distretto di Näthern a Kretzschau. L'edificio, lungo circa 60 metri, è stato ridotto in cenere, secondo la polizia di Halle. Il danno finanziario stimato è di oltre 200.000 euro. L'origine dell'incendio è sotto indagine da parte di esperti tecnici criminali, che non possono iniziare il loro lavoro fino a lunedì, data la complessità del processo di spegnimento del fuoco. Si ipotizza l'incendio doloso, hanno dichiarato. Per fortuna, non sono state a rischio edifici vicini o persone.

