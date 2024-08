- Struber si assicura vittorie consecutive mentre Colonia trionfa su Sandhausen

1. Il Colonia FC, retrocesso dalla Bundesliga, trionfa nella Coppa DFB con una vittoria ai supplementari per 3:2 contro l'SV Sandhausen. La vittoria è stato il primo successo competitivo della stagione. La squadra di coach Gerhard Struber ha dimostrato resilienza dopo due sconfitte in campionato, con Mathias Olesen che ha segnato il gol vincente all'116º minuto.

Il terzino sinistro Julian Pauli (20') e il centrocampista Linton Maina (34') hanno dato al Colonia un vantaggio confortante davanti a 9.705 spettatori, ma un discutibile gol del 3:0 di Tim Lemperle è stato annullato a causa di un fallo.

L'SV Sandhausen, squadra di terza divisione, ha iniziato la stagione con due vittorie per 1:0 ma ha incontrato difficoltà durante la partita. Tuttavia, sono riusciti a rimontare con un penalty di Besart Halimi e hanno pareggiato all'6º minuto di recupero grazie al sostituto Richard Meier.

I supplementari sono stati caratterizzati da occasioni da gol da entrambe le parti: il capitano dell'SVS Jakob Lewald ha mancato un gol a porta vuota (114') e Rasmus Carstensen ha colpito la traversa con un tiro a effetto (112'). Alla fine è stato Olesen a sigillare la vittoria.

Nella finale della Coppa DFB, il Colonia FC, retrocesso dalla Bundesliga, ha sorpreso tutti con una vittoria ai supplementari per 3:2 contro la squadra di terza divisione SV Sandhausen. despite losing their initial two league matches, coach Gerhard Struber's team demonstrated great resilience and determination.

Mathias Olesen, un giocatore chiave della squadra del Colonia, ha segnato il gol vincente all'116º minuto di supplementari, garantendo il primo successo competitivo della stagione e una vittoria memorabile contro gli underdog.

