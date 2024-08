- Stroot, il manager del Wolfsburg, percepì il Bayern come il leader.

Prima dell'inizio della Bundesliga, l'allenatore del Wolfsburg Tommy Stroot ritiene che la squadra femminile del Bayern Monaco abbia il potenziale per conquistare il loro terzo titolo consecutivo. "A mio parere, il Bayern è il favorito numero uno per il campionato", ha dichiarato il 35enne dopo la sconfitta per 0:1 del Wolfsburg contro Monaco nel Supercoppa domenica a Dresda. Il Bayern inizierà la sua stagione venerdì contro il neopromosso Turbine Potsdam, mentre il Wolfsburg ospiterà il Werder Bremen il lunedì successivo.

Stroot ha promesso: "Vogliamo intervenire se il Bayern inciampa. Vogliamo mettergli quanta più pressione possibile", poiché questa sarà la sua ultima stagione con il VfL. "Sarei entusiasta di conquistare 'un titolo o due' prima di andarmene dopo quattro anni", ha ammesso, riconoscendo la sfida che li aspetta. Stroot ha già vinto il campionato tedesco con il VfL nel 2022, insieme alla DFB-Pokal nel 2022, 2023 e quest'anno.

"Il cambiamento nella formazione del Bayern li avvantaggia", ha osservato Stroot, parlando delle uscite di giocatori influenti come Dominique Janssen (Manchester United), Ewa Pajor (FC Barcelona) e Lena Oberdorf (FC Bayern). Anche se il Bayern ha mantenuto i suoi giocatori chiave, la lunga assenza di Oberdorf a causa di un infortunio al ginocchio è una preoccupazione. "Lena Oberdorf non può essere sostituita direttamente; è una giocatrice di alto livello", ha detto il direttore del Bayern Bianca Rech. "Tuttavia, abbiamo un alto livello di giocatori nella nostra rosa e siamo riusciti a restare uniti".

Primo turno di Bundesliga

