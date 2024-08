- Stringete i denti forte - film ZDF ruota intorno alle donne

Psicoterapista Ina Lorenz non è completamente consumata dal suo lavoro. Il suo paziente agitato chiede: "Hai voglia di chiacchierare fino ad addormentarti, vero?" La seduta di Ina viene bruscamente interrotta dall'arrivo inaspettato di sua madre, che dice senza mezzi termini: "Non puoi salvare ogni anima."

Ina è dedita ad aiutare gli altri, portando il peso dei suoi difetti. Questo è vividamente rappresentato nella tragedia "Tutti vogliono essere amati", parte della serie "Shooting Stars - Young Cinema on the Second", in onda su ZDF alle 20:15 del martedì.

Ora all'undicesimo episodio dell'anno, la redazione dei giovani talenti di ZDF presenta questa serie, che culmina con il film di laurea della regista Katharina Woll dell'Accademia tedesca di cinema e televisione di Berlino. Descritto come femminista, Woll sostiene che "Non solo una donna forte è una buona femminista, ma anche una donna complessa e sfaccettata. E quella è Ina."

Anne Ratte-Polle interpreta la 43enne Ina, che si trova ad affrontare diversi problemi contemporaneamente: i piani del suo partner per assumere una cattedra in Finlandia e il suo trasferimento, le minacce della figlia ribelle di andare a vivere dal padre, il suo malcontento per il lavoro e le richieste egoistiche della madre per i preparativi per il suo 70° compleanno.

La sofferenza di Ina è straziante da vedere. Quando esprime il desiderio di prendersi cura di sé, la figlia le suggerisce sarcasticamente di aver abortito. Anche l'assistente farmacista le consiglia di riposare, a cui Ina risponde mestamente: "Se solo potesse".

Ina lotta per bilanciare i suoi rapporti con la figlia Elli (Lea Drinda) e la madre Tamara (Ulrike Willenbacher), rischiando di perdersi. Al compleanno della madre, piange da sola, mentre il partner le dice: "Puoi ostacolare il tuo cammino quanto vuoi, ma non senza di me!"

Woll ha limitato intenzionalmente la presenza degli uomini sullo schermo, permettendo alle donne di essere al centro della scena. Co-scritto con Florian Plumeyer, Woll spiega: "Abbiamo abbastanza prospettive maschili, incarnate da attori maschi. Per me era importante mettere in evidenza tre donne invece."

Al 39° Festival del cinema di Monaco di due anni fa, il film è stato nominato per il miglior regista. La sceneggiatura ha vinto il premio di sponsorizzazione del Nuovo Cinema Tedesco. Ratte-Polle ha ricevuto riconoscimenti ai festival cinematografici minori per la sua interpretazione sfumata. "La complessità di Anne come attrice è affascinante", dice Woll. "Spesso viene scelta per ruoli eccentrici. È stato interessante vederla in una luce completamente diversa."

La storia si conclude con la vita di Ina che gradualmente si placa. Incontra un vecchio paziente per una conversazione, poi finalmente si prende del tempo per sé.

