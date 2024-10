Strike dell'ultimo minuto da parte di un nuovo arrivato della DFB

Borussia Mönchengladbach continua la sua serie negativa senza punti nella partita contro Augusta, nonostante il gol di Kleindienst, convocato in nazionale. Augusta, invece, può sorridere dopo la vittoria importante che li ha fatti uscire dalla zona a rischio in Bundesliga.

Augusta ha vinto il derby di Bundesliga contro Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0). La squadra di Jess Thorup ha ottenuto la prima vittoria della stagione all šestimo turno dopo aver lottato con solo quattro punti nelle prime cinque partite.

Keven Schlotterbeck (39.) e il sostituto Alexis Claude-Maurice (65.) hanno segnato per Augusta, mentre Kleindienst (72.) ha solo ridotto lo svantaggio per Gladbach nonostante la sua convocazione in nazionale. La vittoria ha fatto salire Augusta al di sopra di Gladbach in classifica, costringendo Gladbach a guardare in basso dopo quattro sconfitte consecutive nelle prime sei partite.

Entrambe le squadre hanno dovuto fare i conti con gli infortuni. Augusta ha sostituito Steve Mounie per l'infortunato Ruben Vargas, mentre l'allenatore di Gladbach Gerardo Seoane ha inserito Tomas Cvancara al posto di Nathan Ngoumou. A parte questi cambiamenti, le squadre hanno mantenuto la maggior parte delle loro formazioni.

Augusta, però, ha rotto un pattern ricorrente. A differenza dei primi 15 minuti delle loro ultime cinque partite, Augusta è rimasta illesa nei primi 15 minuti e ha gradualmente aumentato la sua audacia negli attacchi.

Poche occasioni pericolose all'inizio

Solo alcuni tentativi innocui di Dimitrios Giannoulis (18.) e Phillip Tietz (19.) hanno tenuto i tifosi di Gladbach in attesa per più di mezz'ora prima di vedere un tiro pericoloso. Il tiro atteso è arrivato da Kleindienst (31.), ma non è riuscito a trovare la porta a causa di un margine considerevole. Pochi istanti dopo, ha imparato una lezione dura da Schlotterbeck, il cui tentativo audace di ribattere è incredibilmente finito in alto nell'angolo.

La prima metà tranquilla sembrava aver dato un nuovo mandato a entrambe le squadre: Cvancara (47.) e Kleindienst (63.) sono quasi riusciti a capitalizzare le opportunità per Gladbach, mentre Giannoulis (54.) si è avvicinato per Augusta. Claude-Maurice ha siglato il gol poco dopo essere entrato in campo, e Kleindienst ha ridotto il gap con un colpo di testa ben piazzato da un corner.

Dopo aver vinto 2:1 contro Borussia Mönchengladbach, il FC Augusta è salito nella classifica della Bundesliga, superando i loro rivali. Nonostante il gol di Kleindienst per Gladbach, non è stato sufficiente per evitare la loro quarta sconfitta consecutiva in sei partite, lasciandoli in pericolo di finire all'ultimo posto.

Leggi anche: