Stricto codice di abbigliamento da parte dei talebani: il nuovo "decreto morale" impone l'estensione dei peli del viso e il ricoperto completo del viso per rispettare le linee guida comportamentali.

Il Taliban ha rafforzato la sua presa sull'Afghanistan introducendo una "regolamentazione del comportamento morale", intensificando le regole esistenti fatte rispettare dalla loro polizia morale. Annunciata dal Leader Supremo Hibatullah Akhundzada e confermata dal Ministero della Giustizia in un mercoledì, questa legge richiede alle donne di indossare il velo e proibisce l'omosessualità. I dettagli di questa legge sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale alla fine di luglio.

Questa legge rafforza la polizia morale, che ha amministrato le linee guida comportamentali basate sulla legge islamica della Sharia sin dalla ripresa dei Taliban nel 2021. Ora, "le donne musulmane devono coprire il viso e il corpo" in presenza di uomini non imparentati. Gli uomini devono indossare pantaloni che arrivino alle ginocchia e mantenere barbe di una lunghezza prestabilita. L'attività omosessuale, le relazioni extraconiugali, il gioco d'azzardo e qualsiasi contenuto multimediale che rappresenti esseri viventi sono tutti proibiti.

Saltare le preghiere e il disprezzo verso i genitori sono considerati reati. I media sono limitati nella diffusione di materiale che contraddice la legge della Sharia, insulta i musulmani o mostra esseri viventi. La polizia morale può imporre sanzioni come avvertimenti, minacce, multe, fino a detenzioni di 3 giorni e altre sanzioni per le violazioni. Le offese ripetute possono portare a procedimenti legali.

La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) ha precedentemente criticato la polizia morale per aver creato un clima di ansia in Afghanistan. Dopo decenni di involvement militare occidentale, i Taliban hanno ripreso il potere ad agosto 2021 e hanno dichiarato un "Emirato Islamico". Da allora, hanno imposto la loro stretta visione dell'Islam attraverso una legislazione opprimente e limitando i diritti delle donne. I Taliban rimangono isolati a livello internazionale, senza che alcun paese li riconosca come governo legittimo dell'Afghanistan.

In conformità alle nuove regolamentazioni, gli uomini sono tenuti a mantenere barbe di una lunghezza specifica, in linea con le regole di comportamento morale dei Taliban. L'applicazione rigorosa di queste linee guida ha portato a un senso di controllo accentuato, con la polizia morale dei Taliban che monitora da vicino il rispetto della legge islamica della Sharia.

