- Strategie riviste per il Museo di Stato di Magonza che comprende l'area della Steinhalle.

I piani per garantire il futuro del Museo Statale di Magonza sono già in atto. Tra questi ci sono l'organizzazione di più mostre speciali, la promozione del museo all'interno della città e il rendere il museo più accogliente per le scuole e i kindergarten, come ha rivelato il Ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) e la Direttrice del Museo Birgit Heide.

La Steinhalle, un'ex sale per cavalcare barocca, contribuirà significativamente a questa trasformazione. Precedentemente utilizzata come sala plenaria per il Parlamento dello Stato del Reno-Palatinato durante i lavori di ristrutturazione dal 2016 al primo 2021, e successivamente dal Consiglio comunale di Magonza, la capacità di seduta è stata ampliata. Presto la sala sarà completamente dedicata al museo.

A lungo termine, una parete divisoria nella Steinhalle è destinata a scomparire, consentendo alla sala di essere apprezzata nella sua interezza e di servire come un grande palcoscenico per le mostre dall'epoca romana. La famosa colonna di Giove di Magonza, vecchia di 2000 anni, la più antica del suo genere a nord delle Alpi, sarà al centro della scena.

La Steinhalle ospiterà una nuova mostra intitolata "Eredità ebraica e vita nel Reno-Palatinato" l'anno prossimo. Dal 2026, un nuovo spazio espositivo chiamato "Magonza Compact" è previsto nel Marstall adiacente, che, secondo la Direttrice del Museo Heide, mostrerà i principali elementi della collezione del museo in modo conciso, anche per i visitatori con poco tempo a disposizione.

Inoltre, la mostra permanente subirà revisioni, integrando più formati digitali e un maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, occhiali VR o realtà aumentata per migliorare l'esperienza del visitatore. Ad esempio, è prevista una "miglioramento virtuale" della colonna di Giove in collaborazione con l'Università di Magonza.

Il cortile del museo subirà miglioramenti, come la rimozione di uno scaffale pesante pieno di reperti antichi, e la facciata esterna del museo attirerà di più l'attenzione, possibilmente attraverso l'uso di grandi bandiere. È prevista un'installazione luminosa simile a un calendario dell'Avvento per la fine di quest'anno.

Mentre i musei statali di Treviri e Coblenza evolvono, l'obiettivo a Magonza è quello di rendere il museo statale locale un hub per l'arte e la storia culturale del Reno-Palatinato, ha detto Ebling. Questo obiettivo verrà raggiunto senza chiudere il museo. Lo stato sta pianificando di destinare circa 1,5 milioni di euro a questo progetto nei prossimi due anni.

