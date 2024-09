Strategie per ridurre al minimo gli scontri con gli orsi

Orsi popolano diverse regioni in Europa e in tutto il mondo, sebbene siano assenti in Germania da un lungo periodo, a parte rare avvistamenti come quello dell'infausto "orso problema" Bruno. Tuttavia, possono essere spesso avvistati in altri paesi europei, causando scalpore tra i turisti.

Ad esempio, gli orsi spesso si confrontano con gli esseri umani nella regione italiana del Trentino, che ha portato all'infortunio di un turista solo alcune settimane fa. La situazione ha scatenato dibattiti in Slovacchia e Romania su come gestire gli orsi, dopo diversi attacchi, compreso uno di quest'estate nelle Carpazi romene che ha portato alla morte di una turista donna.

Il governo rumeno stima che circa 8.000 orsi vivano nelle Carpazi, rendendole la seconda popolazione più grande d'Europa dopo la Russia. La Slovacchia ha circa 1.100-1.200 orsi, mentre il Trentino è casa di circa 100. Gli orsi bruni possono essere trovati anche in paesi come la Spagna, la Croazia e la Bulgaria. Il numero di orsi bruni in Svezia, Norvegia e Finlandia è di diverse migliaia.

I turisti spesso si trovano in potenziale pericolo quando visitano aree abitate dagli orsi.

Tobias Knauf-Witzens, veterinario capo dello Zoo di Wilhelma di Stoccarda, suggerisce un approccio bilanciato. "In un certo senso, stai invadendo il loro territorio", spiega. È importante essere consapevoli dell'ambiente circostante e seguire le linee guida di comportamento di base.

Tieni gli orsi a bada con i rumori

L'Ufficio di Gestione della Fauna Selvatica del Sud Tirolo consiglia di fare escursioni in gruppo e di fare rumore per scoraggiare gli orsi. Se un orso è nelle vicinanze, diventerà consapevole dei escursionisti e avrà il tempo di ritirarsi. Si consiglia di parlare, cantare o fare altri rumori forti regolarmente. Tuttavia, l'ufficio avverte contro la generazione di troppi rumori, che potrebbero irritare l'habitat naturale.

È consigliata la cautela quando si cammina vicino ai fiumi, poiché il suono dell'acqua corrente può sovrastare il rumore dei camminatori, rendendo improbabile che l'orso li senta avvicinarsi. I cani devono essere tenuti al guinzaglio nelle aree degli orsi per evitare che guidino gli escursionisti verso un orso.

"La cosa cruciale è non spaventare l'orso", sottolinea il veterinario dello zoo Knauf-Witzens. È importante far sapere all'animale della tua presenza in modo che possa distinguerti presto e evitare di essere colto di sorpresa.

L'esperto sospetta che il camminatore ucciso in Romania possa aver scatenato l'attacco a causa della sua improvvisa apparizione. Gli orsi che non sono consapevoli dell'avvicinamento di un essere umano potrebbero attaccare se si trovano improvvisamente nella loro zona di attacco.

Campane e orsi

L'Ufficio di Gestione della Fauna Selvatica del Sud Tirolo ritiene che indossare campane sullo zaino o sulle scarpe non sia adatto alle regioni montuose. Gli orsi potrebbero associare le campane al bestiame e al cibo potenziale. Invece, consigliano l'uso di speciali campane per orsi che emettono suoni simili a quelli degli uccelli o di altri rumori naturali, che gli orsi possono meglio percepire.

Conservare il cibo in modo sicuro

Gli orsi hanno un odorato sviluppato, rendendo essenziale conservare il cibo in modo sicuro quando si campeggia. Il cibo non deve essere tenuto nella tenda, ma piuttosto conservato altrove, ad esempio appeso a pochi metri di distanza su un albero. Questa raccomandazione è particolarmente rilevante in America del Nord, dove gli orsi potrebbero considerare gli esseri umani come fonti di cibo potenziali. Ad esempio, ci sono circa 30.000 grizzly in Alaska, circa 16.000 in Canada e solo circa 1.000 in altri stati USA.

Prima di intraprendere lunghi tour attraverso aree popolate dagli orsi, l'esperto consiglia di cercare consigli da guide locali, in quanto sono meglio equipaggiati per fornire informazioni e consigli aggiornati.

Cosa fare in caso di incontro con un orso

La situazione preferibile è quella di avvistare un orso da una distanza di sicurezza, consentendoti di osservare semplicemente questo spettacolo naturale. Il veterinario dello zoo Knauf-Witzens suggerisce di mantenere una distanza di più di 100 metri dagli orsi nativi d'Europa. Approcciarsi agli orsi deve essere evitato, poiché potrebbero percepirti come una minaccia potenziale.

Se l'orso si trova su un sentiero che deve essere attraversato, è meglio fare rumore per avvertire l'orso della tua presenza. "Fare rumore aiuterà l'orso a identificarti e a spostarsi", spiega il veterinario Knauf-Witzens. In generale, gli esseri umani non sono considerati predatori dagli orsi.

Se l'orso si avvicina di più, evitare movimenti improvvisi o fuggire via. "La fuga potrebbe scatenare una risposta nell'orso, inducendolo a inseguirti", spiega l'esperto. Invece, parla tranquillamente e cerca di apparire più grande per segnalare la tua presenza umana. Mentendo lentamente all'indietro per creare distanza, evitare di guardare direttamente l'orso negli occhi.

Se un orso attacca e non puoi scappare, secondo Knauf-Witzens, la cosa migliore da fare è sdraiarsi a terra, proteggere il collo e sperare in una rapida fine dell'attacco.

Despite the potential danger, many tourists still visit bear-inhabited regions for a vacation. After the tragic incident in Romania, discussions on bear management strategies have intensified in several European countries.

