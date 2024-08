- Strategie efficienti di smaltimento dei rifiuti <unk> suggerimenti per ridurre l'assunzione di risorse

Autoesplorazione Anti-accumulazione: In collaborazione con il pubblico, l'Università Tecnica di Berlino (TU) ha creato un piano per uno stile di vita più ecologico. Un progetto di scienza civica intitolato "Le mie cose - Sono ciò che (non) possiedo", guidato dalla TU, ha introdotto esercizi per condurre una vita parsimoniosa, che vengono trasmessi nella "Mappa dei Consumi".

Gli individui tendono a possedere circa 1.500 oggetti: vestiti, libri, elettronica, attrezzi da cucina. Inaspettatamente, solo il 30-60% viene utilizzato regolarmente, mentre il resto rimane inutilizzato. Gli studiosi si sono chiesti come la mindfulness nell'eliminare gli oggetti superflui possa portare a meno acquisti in futuro. La suddetta Mappa dei Consumi è uno strumento interattivo progettato per aiutare gli individui a esaminare i loro beni personali e le abitudini di consumo, consumando meno a lungo termine.

Gli individui attraversano quattro fasi. Nella prima fase, valutano i loro averi: Quando e perché questo oggetto è entrato nella mia vita? Mi porta felicità? Lo sceglierei di nuovo? Queste domande contribuiscono a comprendere le caratteristiche dei propri beni e il loro significato per sé stessi.

Ripara, Dona, Vendi

Nella seconda fase, si tratta di semplificare. Il manuale spiega perché il disordine può essere doloroso e offre strategie per superarlo. Utilizzando diversi esercizi, molti oggetti possono lasciare la casa ogni giorno.

Tuttavia, non tutto deve essere gettato via. La terza fase ruota intorno all'utilizzo alternativo, anche per gli altri: Riparare, donare, vendere, regalare o scambiare sono l'attenzione. Il manuale offre link, ad esempio a metodi innovativi per riparare strappi nel legno, e dettaglia progetti di beneficenza che accolgono le donazioni.

Infine, la quarta fase è quella di mantenere l'impulso. Qui, la guida offre suggerimenti su come perpetuare nuovi habits più sostenibili, prevenendo il ritorno alle vecchie abitudini di acquisto. A lungo termine, la guida potrebbe aiutare a ridurre il consumo, secondo gli studiosi.

Guida per Ridurre il Consumo

La "Mappa dei Consumi" incoraggia gli individui a esaminare i loro averi all'interno della Comunità, promuovendo la riflessione su sé stessi e la comprensione delle proprie abitudini di consumo. Considerando domande come l'importanza di ciascun oggetto e il suo impatto emotivo, le persone possono prendere decisioni più consapevoli.

Dopo la fase "Ripara, Dona, Vendi", i membri della Comunità possono contribuire a ridurre i rifiuti riparando gli oggetti, donandoli a enti di beneficenza o vendendoli ad altri, rafforzando una cultura di riutilizzo e risorse condivise.

