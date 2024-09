- Strategie di pubbliche relazioni discutibili o tempismo inadeguato?

Il principe Harry (39) e Meghan Markle (43), i Sussex, sembrano utilizzare eventi reali per autopromuoversi o è solo una questione di tempismo, giudicate voi. In ogni caso, è innegabile che questi reali ribelli continuano a trovare spazio sotto i riflettori, i loro annunci spesso in linea con importanti eventi della famiglia reale britannica, suscitando commenti negativi nella terra natale di Harry. Riprendiamo alcuni di questi errori di tempismo...

Dopo il messaggio di Kate dell'8 settembre

Attualmente, il duca e la duchessa di Sussex, residenti in California dal 2020, si trovano nuovamente sotto i riflettori dei media. Questa volta, a causa del loro annuncio della serie Netflix "Polo", che ha oscurato il messaggio commovente di Kate Middleton (42) sulla fine della sua chemioterapia. La serie, prodotta dalla loro casa di produzione Archewell e Boardwalk Pictures, è stata anticipata sulla piattaforma Netflix (precedentemente Twitter) X ore dopo, l'8 settembre, dopo la pubblicazione del video di Kate. Il personaggio televisivo Piers Morgan (59) ha sottolineato con un'emoticon scettica: "Pubblicato 90 minuti dopo il rilascio del nuovo video di Kate dal Palazzo di Kensington".

Prima del "Trooping the Colour" di giugno

Un'altra sfortunata coincidenza si è verificata il 15 giugno. Poco prima dell'inizio del parada del compleanno del re Carlo III (75), "Trooping the Colour", Meghan ha fatto notizia con due nuovi prodotti del suo nuovo marchio di lifestyle, "American Riviera Orchard". Li aveva inviati a un amico stretto del suo coniuge. Il giocatore di polo argentino Ignacio Figueras (47) ha poi condiviso i prodotti su Instagram lo stesso giorno del parada di Londra.

Coincidendo con i premi Diana Legacy di marzo

Il loro marchio di lifestyle ha anche attirato critiche al momento del lancio del sito web e del canale Instagram in marzo. La data del lancio, apparentemente per onorare la principessa Diana (1961-1997), coincideva con il discorso del principe William ai premi Diana Legacy a Londra, in onore di sua madre, tragicamente scomparsa a giovane età.

Poco dopo il video di beneficenza di dicembre 2023

Il primo episodio è iniziato con il Palazzo di Kensington che ha pubblicato un video di beneficenza di Kate che impacchetta i regali di Natale per i bambini svantaggiati con i suoi tre figli. Solo poche ore dopo, è stato pubblicato un riassunto delle opere di beneficenza di Meghan e Harry durante l'anno sul sito ufficiale della Fondazione Archewell.

