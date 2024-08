- Strategia di passaggio dalla difesa all'attacco: transizione dei Verdi verso la fase di difesa

Prima delle prossime elezioni federali, i Verdi stanno avviando la loro campagna, esprimendo il loro malcontento nei confronti della coalizione attuale di SPD, Verdi e FDP. "Per noi è ovvio che le cose non possono continuare così in un futuro governo", ha dichiarato Katharina Dröge, leader del partito Verde, al Süddeutsche Zeitung. "Saremo parte di un governo solo se i nostri partner si trattano con rispetto, fiducia, impegno e collaborazione."

Assumendo una Posizione di Lotta

In sostanza, le cose non stanno così nella coalizione attuale. È un chiaro segno di malcontento, parte di una serie di dichiarazioni simili recenti. Il partito Verde, solitamente noto per mantenere un profilo basso nelle dispute interne, ha ora assunto una posizione di lotta.

Omid Nouripour, leader del partito, ha definito il governo a semaforo "una coalizione di transizione dopo l'era Merkel" in una recente intervista ARD e ha criticato l'"appetito strano per il conflitto". La scelta delle parole non è casuale; il termine "transizione" appare due volte. Irene Mihalic, primo responsabile parlamentare del gruppo parlamentare Verde, ha dichiarato a Bild: "La situazione diventa più difficile quando un partner si posiziona costantemente contro la propria coalizione in pubblico".

Ombre delle Elezioni Federali

Le elezioni statali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo si avvicinano, ma questo cambiamento nella comunicazione non è spiegabile da quelle elezioni. La principale ragione è l'imminente elezioni federali, che gettano già le loro ombre con la data prevista per settembre dell'anno prossimo.

Robert Habeck, probabile candidato principale dei Verdi per le prossime elezioni, critica ora apertamente l'FDP. Ha criticato la pubblicazione pubblica delle opinioni sul progetto di bilancio durante le vacanze estive - una mossa per cui Christian Lindner è responsabile. "Un tale metodo porta sempre a qualcuno che perde la faccia o ritira la propria interpretazione", ha notato Habeck.

Preferendo l'Onestà alla Lusinga

Le dispute di bilancio, il necessario compromesso per la rinegoziazione e il doloroso ricordo dei Verdi delle elezioni europee stanno contribuendo al cambiamento nella comunicazione. I sostenitori del partito e i cittadini vogliono che i problemi vengano nominati piuttosto che edulcorati, e questo potrebbe migliorare la credibilità se fatto in anticipo.

Tuttavia, nonostante il tono più conflittuale, non si prevede che i Verdi lascino la coalizione. Questo va contro la loro fede nella responsabilità di governo, soprattutto considerando le elezioni USA di novembre. Una possibile vittoria di Trump potrebbe mettere a rischio il sostegno occidentale ulteriore all'Ucraina, che è cruciale per i Verdi.

Habeck ha messo in guardia i partiti del semaforo contro la prematura considerazione di un'uscita anticipata dalla coalizione. "Suggerire casualmente un'elezione nuova è fuori questione", ha detto al gruppo mediatico Funke. La Costituzione tedesca specifica che il Bundestag serve per quattro anni.

Scontenti della coalizione attuale con SPD e soprattutto FDP, i Verdi tengono aperte le opzioni per il futuro. "Esamineremo con cura quale coalizione entreremo dopo le prossime elezioni federali", ha sottolineato Dröge. E riguardo ai loro quattro requisiti per un nuovo governo (rispettoso, fiduciario, vincolante e collegiale): "Questi possono essere soddisfatti anche da FDP e SPD. Ma altre opzioni e costellazioni di coalizione sono possibili - anche con la CDU". remains to be seen what majorities are feasible.

Aperto a Nuove Costellazioni

Nouripour ha anche fatto cenno alla sua disponibilità per nuove opzioni di coalizione. "Dopo le elezioni federali, dobbiamo essere aperti a tutto, nulla può essere escluso", ha detto al SZ. "Anche perché i cambiamenti nel paesaggio partitico rendono più probabili le costellazioni a tre partiti. La chiave è che tutti sono pronti ad accettare la responsabilità a lungo termine che si assumono e non riaprono costantemente le decisioni".

