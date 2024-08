Stralsund sta portando il cantiere verso la rovina finanziaria

Dopo il crollo del conglomerato di costruzioni navali MV Werften, Fosen-Werft era stata una luce di ottimismo per Stralsund. Purtroppo, l'azienda non ha soddisfatto le aspettative della città. Di conseguenza, l'amministrazione locale ha deciso di tagliare i ponti con Fosen-Werft per sempre. Letteralmente.

Mentre il governo tedesco e l'Assia stavano pianificando di pompare miliardi per salvare Meyer-Werft a Papenburg, Fosen-Werft, un costruttore navale tedesco più piccolo, si è trovata in difficoltà finanziarie. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato il salvataggio di Meyer-Werft, l'amministrazione della città di Stralsund ha reso chiaro il futuro di Fosen-Werft: la città ha risolto bruscamente il contratto di affitto per il sito di Fosen, che includeva l'enorme officina di costruzione navale della ex Volkswerft Stralsund. Di conseguenza, Fosen-Werft ha dichiarato fallimento e il tribunale locale di Stralsund ha nominato un amministratore.

Fosen si è trasferita nell'area industriale del gruppo ex MV Werften nel 2022. All'epoca, la sussidiaria norvegese del conglomerato era un elemento cruciale del piano per trasformare l'ampia area del cantiere navale in un parco industriale marittimo che ospitava numerosi piccole imprese. Tuttavia, Fosen-Werft non ha soddisfatto le aspettative di Stralsund. Sono stati creati solo 45 posti di lavoro, molto lontano dal numero promesso di 100. Inoltre, secondo i resoconti dei sindacati, l'azienda avrebbe sottopagato i suoi lavoratori.

Secondo NDR, Fosen-Werft era anche in ritardo con i pagamenti dell'affitto alla città. L'amministrazione della città ha dichiarato che, nonostante i loro sforzi, Fosen non è riuscita a portare alcun progetto di nave o costruzione d'acciaio a Stralsund o a creare il numero di posti di lavoro richiesto. Pertanto, hanno deciso di risolvere il contratto di affitto in anticipo.

Una volta risolto il contratto di affitto, si dice che la città abbia spento la corrente per l'azienda, rendendo impossibile per Fosen-Werft continuare le operazioni e completare gli ordini per un'azienda danese. Un dipendente di Fosen è stato citato come dicendo: "Non è giusto".

La decisione di Stralsund sembra basata sulla convinzione della città che un inquilino più adatto potrebbe utilizzare meglio l'enorme officina di costruzione navale. Si vocifera che la nave riparatrice Strela Shiprepair, che si trova anche sul sito della ex Volkswerft, potrebbe subentrare. Attualmente, circa 20 aziende operano sul sito, secondo l'amministrazione della città di Stralsund.

La decisione della città di risolvere il contratto di affitto di Fosen-Werft è stata principalmente dovuta ai problemi economici che l'azienda stava affrontando, tra cui il mancato raggiungimento del numero di posti di lavoro promessi e l'allegato sottopagamento dei lavoratori. La risoluzione del contratto di affitto e il conseguente taglio della corrente hanno notevolmente influenzato la capacità di Fosen-Werft di continuare le operazioni e completare gli ordini.

Leggi anche: