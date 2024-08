- Stralsund si separa da Fosen per motivi legati a Volkswerft.

Stralsund, una città anseatica, ha risolto anticipatamente il contratto di locazione con Fosen Werft GmbH per il loro grande stabilimento di costruzione navale ex-Volkswerft Stralsund. L'amministrazione comunale ha dichiarato che, nonostante gli sforzi, Fosen non è riuscita a portare il volume atteso di progetti di costruzione di navi e acciaio a Stralsund o a raggiungere le quote di occupazione previste. "Date le circostanze, la città ha deciso di risolvere il contratto di locazione in anticipo", hanno dichiarato.

Dopo il fallimento di MV Werften nel 2023, Stralsund ha preso in carico lo stabilimento all'interno della città anseatica e ha guidato lo sviluppo di un'area commerciale marittima. Inizialmente, Fosen ha giocato un ruolo significativo nel sito, compreso la gestione del grande capannone di costruzione navale.

Nessuna preoccupazione per la disoccupazione

Secondo l'amministrazione comunale, la fine dei legami con Fosen offre nuove opportunità. "Siamo ottimisti nel trovare nuovi partner che sfrutteranno i vantaggi del luogo", ha dichiarato il sindaco Alexander Badrow (CDU). "Nella prossima fase, ci concentreremo sul lavoro su progetto che sfrutterà le collaborazioni esistenti con successo sul sito". Attualmente, circa 20 organizzazioni operano sul sito, tra cui Ostseestaal, Premator, Strela Shiprepair, Sottmann Scaffolding, Ekato Nord e Steamergy.

A febbraio, Fosen Yard AS, con sede in Norvegia, ha dichiarato fallimento. Carsten Stellamanns, direttore generale di Fosen Stralsund GmbH, aveva dichiarato in quel momento che la struttura di Stralsund non era interessata. L'entità insolvente in Norvegia non era parte del gruppo, ma un'entità separata responsabile della gestione dello stabilimento lì.

La risoluzione anticipata del contratto di locazione da parte di Stralsund apre nuove opportunità per attrarre nuovi partner in futuro. Con la città concentrata sul lavoro su progetto e il sfruttamento delle collaborazioni esistenti, il futuro dell'area commerciale marittima sembra promettente.

