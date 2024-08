- Strada ostruita sulla A38 a causa di due collisioni di veicoli, con un decesso

Sulla A38, due incidenti mortali hanno causato disagi per tutto il weekend, dalla diramazione di Rippachtal fino al raccordo di Leuna. La A38 in direzione Göttingen rimane bloccata a causa dei lavori di pulizia almeno per altri due giorni, come riferito da un rappresentante della polizia.

Durante la sera di giovedì, un camion nel distretto di Burgenland diretto a Göttingen ha investito e ucciso un uomo sulla strada. Secondo il portavoce, l'individuo deceduto era il conducente che aveva accostato a causa di problemi al veicolo e si era fermato.

Successivamente al primo incidente, si è verificato un tamponamento a catena. Un altro camion è entrato in collisione con il veicolo in panne. Si presume che uno dei camion coinvolti trasportasse cilindri di gas, che sono esplosi al momento dell'impatto, causando esplosioni. Il portavoce ha confermato che entrambi i veicoli sono poi andati a fuoco e sono stati spenti. Dieci persone hanno riportato lievi ferite a causa dell'incidente.

L'incidente tragico alla diramazione di Rippachtal ha coinvolto un camion dal distretto di Burgenland. A causa di questo incidente, il processo di pulizia e indagine sulla A38 è previsto per durare più a lungo, potenzialmente influenzando il traffico anche nel distretto di Burgenland.

