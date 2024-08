Durante una protesta ecologica, le autorità hanno chiuso temporaneamente l'autostrada A27 tra l'uscita di Bremen e quella di Achim Nord per circa un'ora. Secondo i resoconti della polizia, circa cinque chilometri di strada all'uscita di Bremen sono stati interessati. Attivisti sono scesi da un ponte sull'A27 a mezzogiorno e hanno appeso diversi striscioni. Secondo un portavoce della polizia, sei individui si trovavano sul ponte.

La chiusura ha causato notevoli disagi al traffico e, secondo le parole di un portavoce della polizia, un ingorgo di sei chilometri. Alla fine di questo ingorgo, in direzione di Bremen, si è verificato un incidente coinvolto tre veicoli, uno dei quali si è cappottato. Quattro individui hanno riportato lievi ferite, come ha poi riferito il portavoce della polizia. Successivamente, l'A27 è stata chiusa temporaneamente tra Achim Ost e Langwedel per le operazioni di recupero e pulizia.

Le vedute giudiziarie sulle chiusure delle autostrade differiscono

Sono sorti dibattiti legali riguardo all'azione di protesta. Inizialmente, gli attivisti avevano pianificato di calarsi dal ponte con il traffico in corso, ma la città di Achim ha vietato questa azione a causa di preoccupazioni per la sicurezza, permettendo invece una dimostrazione sul ponte. Gli attivisti hanno portato il loro caso al tribunale amministrativo di Stade, che ha imposto una chiusura dell'autostrada di un'ora per l'evento. In seguito, la città ha vinto un appello presso il tribunale amministrativo superiore della Bassa Sassonia (OVG) per ridurre l'azione a mezz'ora.

In seguito, l'OVG ha sottolineato in una dichiarazione di non condividere la prospettiva del tribunale di Stade. "Per bilanciare i diritti fondamentali coinvolti, non era necessario ordinare la chiusura completa dell'A27", ha detto l'OVG. La chiusura ha rappresentato un significativo rischio per gli utenti della strada e i residenti, che ha superato il diritto alla libertà di assemblea. Tuttavia, l'appello della città si è concentrato solo sulla riduzione, quindi il panel era vincolato dall'applicazione specifica.

L'azione è stata promossa da una sentenza imminente

Gli attivisti hanno affermato che l'azione attuale è stata intrapresa in risposta a una sentenza imminente in un processo riguardante un'azione simile sull'A27 durante la conferenza dei ministri dei trasporti del 2021. Una sentenza è attesa presso il tribunale locale di Achim. "In occasione della prossima udienza, intendiamo dimostrare che simili azioni sono cruciali e legittime", ha dichiarato un partecipante in una dichiarazione.

"È il traffico automobilistico quotidiano che uccide e danneggia numerose persone e animali", ha continuato la dichiarazione. "Meno veicoli significano meno rumore, aria più pulita e più spazio vitale per le persone. Stiamo lottando per un mondo in cui la vita ha più valore della crescita, della velocità e del profitto attraverso simili azioni".

Il sindacato della polizia condanna fortemente la decisione del tribunale

La sezione di Bremen del sindacato tedesco della polizia (DPolG) ha fortemente criticato la decisione del tribunale. "Un ingorgo artificiale sull'autostrada federale, anche con limite di velocità, è sempre un grave rischio", ha detto il presidente dello stato, Bernard Soika. La polizia testimonia quasi quotidianamente incidenti negli ingorghi, molti dei quali sono mortali. "Riguardo a questa libertà di assemblea, considero estremamente avventato prioritarla sulla sicurezza e sulle vite degli altri", ha criticato Soika.

Il leader del sindacato ha messo in guardia contro il rischio di scatenare numerosi ingorghi del genere in futuro e mettere così a repentaglio le vite. Non solo i viaggiatori, ma anche gli agenti di polizia sono particolarmente a rischio durante le indagini sugli incidenti e la sicurezza del luogo. Dal punto di vista del sindacato, un'azione del genere avrebbe dovuto essere spostata in città.

