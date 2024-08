- Storico successo per il golfista Henseleit nella medaglia d'argento olimpica

Prima, un rapido bacio dal suo fidanzato e caddie Reece Phillips, poi la medaglia al collo. Esther Henseleit ha sorpreso tutti vincendo l'argento alle Olimpiadi di Parigi, diventando il primo golfista tedesco a vincere una medaglia olimpica.

"Sono estremamente soddisfatta, estremamente felice", ha detto la 25enne dopo la sua impresa. La famiglia e gli amici di Henseleit l'hanno accompagnata, le loro magliette recitavano "Team Esthi". Suo padre Horst ha ammesso di aver avuto la pelle d'oca all'ultimo buco. Henseleit ha chiaramente apprezzato l'atmosfera sul campo a Guyancourt, a sud-ovest di Parigi. La folla ha ripetutamente chiamato il suo nome e l'ha praticamente portata alla linea di arrivo, ha detto.

Una forte ultima manche premiata

Grazie a una forte ultima manche con sei colpi sotto il par, la tedesca si è classificata per una medaglia con un totale di 280 colpi. Partendo dalla quarta e ultima manche cinque colpi dietro la medaglia di bronzo, Henseleit sapeva di dover fare qualcosa di speciale per vincere una medaglia. E l'ha fatto.

La neozelandese Lydia Ko, che aveva vinto l'argento a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2021, ha vinto l'oro con 278 colpi. La cinese Lin Xiyu ha conquistato il bronzo con 281 colpi. Alexandra Försterling di Berlino ha chiuso al 35º posto con 292 colpi.

Henseleit non si è lasciata intimidire dalla sua posizione di partenza e ha iniziato la manche con due birdie. Dopo altri due birdie al sesto e al nono buco, è rimasta impassibile di fronte a un bogey al 12º e ha tenuto duro al 15º. I birdie agli ultimi due buchi le hanno garantito la medaglia d'argento. Come sempre, il suo sangue freddo si è dimostrato il suo punto di forza.

Campo provato nella Ryder Cup

Il golf femminile è stato giocato per la prima volta alle Olimpiadi nel 1900, poi rimosso dal programma e reintrodotto solo nel 2016. A Rio, la sudcoreana Park In-bee ha vinto l'oro, mentre la statunitense Nelly Korda ha conquistato il primo posto a Tokyo tre anni dopo. La 26enne numero uno al mondo è figlia dell'ex tennista ceco Petr Korda.

Il difficile campo Albatros di Golf National, dove la 42ª Ryder Cup si è svolta nel 2018 sotto la guida del capitano Thomas Bjørn, ha visto l'Europa vincere nettamente contro gli Stati Uniti. Ora, Henseleit ha fatto storia per il golf tedesco sullo stesso campo. Potrebbe volerci qualche giorno perché tutto questo le entri in testa, ha detto, con la lucente medaglia d'argento al collo.

La vittoria alle Olimpiadi di Parigi ha rappresentato un importante traguardo per Esther Henseleit, che è diventata il primo golfista tedesco a vincere una medaglia olimpica. La sua forte prestazione nell'ultima manche, con sei colpi sotto il par, l'ha portata in una posizione da medaglia, conquistando alla fine l'argento per la Germania.

Leggi anche: